Deutliches Ja: Mörschwiler erhalten ein Glasfasernetz Mit 86 Prozent Ja-Stimmen nehmen die Mörschwiler Stimmberechtigten einen Kredit für den Bau eines Glasfasernetzes an.

Nun wird auch die Gemeinde Mörschwil Glasfasern bis in jede Wohnung ziehen. Bild: Keystone

Die Stimmbürgerinnen und -bürger in Mörschwil wollen ein schnelles Internet. Mit 86 Prozent Ja-Stimmen haben sie einen Baukredit in der Höhe von 6,6 Millionen Franken angenommen. Mit dem Geld soll die gesamte Gemeinde mit einem Glasfasernetz für Telekommunikationsdienste erschlossen werden. FTTH, Fiber to the Home, nennt sich der Ausbaustandard. Wie Gemeinderatsschreiber und Bausekretär Bruno Stieger mitteilte, gingen 910 Ja- und 153 Nein-Stimmen ein. Die Stimmbeteiligung lag bei 40 Prozent.