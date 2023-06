Detailhandel «Umsatz ist um 30 Prozent eingebrochen»: WinWin-Bücherbrocki in Gossau hat geschlossen Schwere Zeiten für das Buch: Der WinWin-Buchladen in Gossau hat nach 14 Jahren dicht gemacht. Auch die Gutenberg Buchhandlung klagt über weniger Laufkundschaft.

Die ehemalige Betriebsleiterin Edla Stuker im WinWin Buchladen in Gossau. Er ist seit einem Monat Geschichte. Bild: Mareycke Frehner (14. 4. 2016)

Das Bücherbrocki WinWin an der St.Gallerstrasse 12 in Gossau hat Ende Mai zugemacht. «Der Verkaufsumsatz ist während der Coronazeit um 30 Prozent eingebrochen und hat sich danach leider nicht mehr erholt», sagt Geschäftsleiter Marcel De Tomasi.

Marcel De Tomasi, Geschäftsführer der Stiftung Tosam. Bild: Thomas Hary

Die Second-Hand-Buchhandlung erinnerte an ein grosses, gemütliches Wohnzimmer, in dem Kundinnen und Kunden nach Lust und Laune schmökern können - und dies seit 14 Jahren. Sie fanden eine grosse Auswahl an antiquarischen und neuwertigen Büchern für wenige Franken. Das Sortiment umfasste auch CDs, DVDs und Schallplatten.

Der WinWin-Buchladen wurde 2009 im ehemaligen Geschäftslokal der Papeterie Schäfler eröffnet - ein Projekt der Stiftung Tosam, bei dem es um die Wiedereingliederung von Menschen aus dem IV- oder RAV-Sektor in den Arbeitsmarkt geht. Sie betreibt unter anderem die WinWin-Brockenhäuser in Flawil, Herisau und Degersheim. «Das Betreuungspersonal und die elf Mitarbeitenden in den geschützten Arbeitsplätzen in Gossau konnten intern weiterbeschäftigt oder extern vermittelt werden», sagt Geschäftsleiter Marcel De Tomasi.

Hier gibts' Möbel, Bücher, Kleider und Geschirr aus zweiter Hand: WinWin-Markt in Herisau. Bild: PD

Ein Teil der Bücher aus dem Gossauer Laden wurde entsorgt, ein weiterer Teil in das Brockenhaus in Flawil gebracht, das bekannt ist für seine grosse, gut sortierte Bücherabteilung.

Tische aus Weinkisten gezimmert

Warum muss ein Bücherbrocki einer sozialen Organisation überhaupt rentieren? «Es soll keinen Gewinn abwerfen, aber es sollten auch keine Verluste geschrieben werden», sagt De Tomasi. Der Fortbestand der nicht-gewinnorientierten Stiftung mit ihren total 320 Angestellten im ersten und zweiten Arbeitsmarkt müsse jederzeit gesichert sein.

Nun schlägt die Stiftung in den Räumen an zentraler Lage in Gossau ein neues Kapitel auf: «Wir werden das Lokal bis auf weiteres für die Präsentation und den Verkauf unserer Upcycling-Produkte nutzen.»

Ab 1. Juli werden an der St.Gallerstrasse 12 umgebaute Möbel wie Tische aus Weinkisten, Garderoben aus Golfschlägern, Lampen und Dekosachen verkauft. In einer Werkstatt in Herisau gestalten Mitarbeitende von Tosam alte Möbel und Gegenstände um. Daraus entstehen Unikate, die nun auch in Gossau zu haben sind.

Der neue WinWin-Laden eröffnet am Samstag, 1. Juli, von 10 bis 16 Uhr. Er ist dann jeweils nur an einem halben Tag pro Woche geöffnet, am Mittwoch von 14 bis 18 Uhr.

Ein Mitarbeiter fertigt in einer Werkstatt in Herisau ein Möbelstück aus einem ausrangierten Gegenstand. Bild: PD

Tosam bietet 260 Personen einen geschützten Arbeitsplatz in Teilzeit an. Einige leiden unter einer psychischen Krankheit wie einer Depression, andere haben eine leichte Lernschwäche. Manche Arbeitslose werden auch von Sozialämtern zu Tosam vermittelt - für ein Aufbautraining, bevor sie wieder im ersten Arbeitsmarkt Fuss fassen.

Auch Gutenberg Buchhandlung hat weniger Kunden

André Wigger, Präsident der Fachgeschäfte Gossau, bedauert, dass das Bücherbrocki geschlossen hat. «Ein Mitglied weniger», sagt Wigger. Die Gossauer Fachgeschäfte würden alles daransetzen, für das Publikum attraktiv zu bleiben. Sie seien bereits in den Vorbereitungen, um am 2. September ein tolles Gossauer Strassenfest auszurichten.

André Wigger, Präsident Fachgeschäfte Gossau und Inhaber der Gutenberg Buchhandlung. Bild: Johannes Wey

«Es ist zur Zeit aber allgemein schwieriger geworden in der Buchbranche, auch wir haben weniger Laufkundschaft», sagt Wigger, der auch Inhaber der Gutenberg Buchhandlung ist. Buchhändlerinnen und Buchhändler in anderen Kantonen würden das Gleiche beklagen.