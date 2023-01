DETAILHANDEL Nach fast 130 Jahren: Juwelier Frischknecht am St.Galler Marktplatz schliesst für immer Juwelier Frischknecht bedient Ende April zum letzten Mal Uhren- und Schmuckfans. Der Tod von Katharina Frischknecht-Stettler, Geschäftsführerin in vierter Generation, habe eine grosse Lücke hinterlassen. Und sogenannte Monostores und Internethandel würden das Geschäft erschweren, heisst es.

Schliesst im Frühling: Juwelier Frischknecht. Bild: Arthur Gamsa

Es muss ein schwerer Entscheid gewesen sein. Der Beschluss, das Traditionsunternehmen Juwelier Frischknecht am Marktplatz 18/20 zu schliessen. Nach fast 130 Jahren, an bester Lage. «Dieses schöne Geschäft von meiner Ehefrau aufzulösen, in dem sich unsere ausgewiesenen Fachkräfte stets wohlfühlten und uns zahlreiche Kundinnen und Kunden während Jahrzehnten treu waren, macht mich traurig», lässt sich Bruno Stettler-Frischknecht denn auch in einer Medienmitteilung zitieren. Er verwaltet den Nachlass seiner Ehefrau Katharina Frischknecht. Sie war im November 2021 ihrer schweren Krankheit erlegen.

1999 stieg die gelernte Uhrmacherin in den Familienbetrieb ein. Dessen Geschichte begann 1894 mit der Goldschmiede des Urgrossvaters an der Neugasse. Uhren, erlesener Schmuck, kostbare Juwelen, grosse Vielfalt, so beschreibt das Geschäft heute seine Vorzüge und Kompetenzen. Ab 2006 führte es Katharina Frischknecht-Stettler allein. Ihre Schwester Eveline hatte sich selbstständig gemacht, ihre beruflichen Wege führten auseinander. Im Winter 2021 dann der Hinschied der Geschäftsführerin. Einer ihrer beiden Söhne werde wohl übernehmen, hiess es damals. Es kommt anders.

Megaboutiquen in Zürich

«Die Lücke, die Katharina Frischknecht hinterlassen hat, ist zu gross, um sie wieder zu füllen. Das mussten wir nun feststellen», sagt Markus Baumgartner, Geschäftsführer ad interim. Er sprang im Frühling 2021 ein, um die kranke Chefin zu entlasten. Es gebe weitere Gründe dafür, dass das Traditionsunternehmen seine Türen Ende April für immer schliesse.

Immer mehr Uhrenmarken würden auf eigene Boutiquen setzen und aus dem Sortiment der Juweliergeschäfte verschwinden, heisst es bei Juwelier Frischknecht. Bild: Arthur Gamsa

Die Kaufkraft nehme ab. «St.Gallen ist nicht mehr die Metropole, die sie in den 70er- und 80er-Jahren war. Die Megaboutiquen in Zürich ziehen Kundinnen und Kunden ab», sagt Baumgartner. Nicht nur der Standort, auch die Branche selber wandle sich massiv. Der Geschäftsführer verweist auf sogenannte Monobrand-Stores. Cartier, Tag Heuer und andere Uhrenmarken würden unterdessen auf eigene Boutiquen setzen und so aus dem Sortiment von Juweliergeschäften verschwinden. Die Folge: ein Kampf unter den Anbieterinnen und Anbietern. «Daran möchte Juwelier Frischknecht nicht teilnehmen», heisst es in der Medienmitteilung. Baumgartner spricht von einem strategischen Entscheid, keinem wirtschaftlichen.

Keinen Käufer gefunden

Hinzu kommt der Internethandel, der das Geschäft erschwert. «Vom Service einer Uhr allein können wir nicht leben. Unser Atelier zu unterhalten, kostet viel Geld.» 14 Mitarbeitende sind auf der Website aufgelistet, inklusive Reinigungskraft. Aus all diesen Gründen könne das Erbe von Katharina Frischknecht, das Geschäft am Marktplatz, nicht weitergeführt werden. Kein Interessent, der den Laden hätte übernehmen wollen? Baumgartner betont, dass man Käuferinnen und Käufer gesucht habe. Aber: «Eine schwierige Mission in diesem wirtschaftlichen Umfeld.» Die Liegenschaft selber ist in Besitz der Familie Frischknecht.

Am Montag hat das Traditionsunternehmen traurige Post an seine Stammkundinnen und Stammkunden verschickt. «Wir rechnen nun noch einmal mit einem Ansturm und viel Arbeit», sagt Baumgartner. Was passiert mit den Mitarbeitenden? Man habe die Arbeitsverhältnisse natürlich beenden müssen, habe aber eine verlängerte Frist von drei Monaten gesetzt, heisst es. Baumgartner: «Es zeigt sich erfreulicherweise, dass die Ausbildungsqualität unserer Mitarbeitenden geschätzt ist. Drei von ihnen liegt heute bereits ein Arbeitsangebot vor.» Wie sieht die berufliche Zukunft des designierten Geschäftsführers aus, des Sohns von Katharina Frischknecht und Bruno Stettler? Er werde sich in die Immobilienfirma seines Vaters integrieren, sagt Baumgartner.

Uhren und Schmuck untervertreten in der Stadt

Samuel Zuberbühler, Leiter Standortförderung der Stadt St.Gallen, «bedauert sehr», dass das Traditionsunternehmen schliesst. «Das Geschäft und das Team haben sich immer für eine lebendige Innenstadt engagiert und oft bei Projekten mitgearbeitet», sagt er. Die Stadt beheimate zum Glück noch weitere attraktive und lokale Schmuckgeschäfte. «Darüber sind wir froh.»

Dennoch verschärft das Wegfallen des namhaften Juweliergeschäfts ein Problem des St.Galler Branchenmixes. Ein Blick in das Monitoring über das städtische Retail-, Gastronomie- und Dienstleistungsangebot von Sommer 2022 zeigt: Die Subbranche Uhren und Schmuck ist hier im Vergleich zu ähnlich grossen Städten wie Luzern am stärksten untervertreten.