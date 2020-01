Volksinitiative für ein Aussenbecken in Gossau: Worum geht es überhaupt? Und was würde das Begehren auslösen? Die IG Sport Region Gossau sammelt zurzeit Unterschriften für ihre Volksinitiative «Aussenbecken». Die Antworten auf die acht wichtigsten Fragen.

Aussenbereich im Abtwiler Säntispark. Bild: Ralph Ribi

Bis Ende Monat will die IG Sport Region Gossau 700 Unterschriften für eine Volksinitiative gesammelt haben. Die Vorlage soll im Rekordtempo den Weg ins Stadtparlament finden. Wir erklären Ihnen, was Sie dazu wissen müssen.

Es geht nicht um den Bau eines Aussenbeckens, sondern darum, ob ein solches überhaupt geplant wird. Das Stadtparlament hat im Dezember entschieden, für das optionale Aussenbecken beim neuen Hallenbad keinen Projektierungskredit zu sprechen. Damit wäre das Thema noch vor der Volksabstimmung über die Baukredite vom Tisch. Noch am selben Abend kündete die IG Sport ihre Initiative an. Damit verlangt sie, dass das Volk gleichzeitig mit dem Baukredit für das Modul 1 des Masterplans Sportanlagen auch über die Option Aussenbecken entscheiden kann.

Neben der IG Sport unterstützen die CVP und die SP ein Aussenbecken. Gegner sind FDP, Flig und SVP.

Die Befürworter des Kredits sind der Meinung, dass nur eine Projektierung eine fundierte Entscheidung ermögliche, die überdies vom Volk gefällt werden soll. Sie glauben, dass ein Aussenbecken die Attraktivität und damit die Wirtschaftlichkeit des Hallenbads steigern könnte. Die Gegner finden, dass die Grundlage klar genug sei und ein Entscheid in die Kompetenz des Parlaments falle. FDP und SVP glauben angesichts der Bau- und Betriebskosten nicht an eine bessere Wirtschaftlichkeit, die Flig lehnt das Becken als «Energieschleuder» ab.

Der Parlamentsentscheid untersteht noch bis zum 20. Januar dem Referendum. Vor das Volk käme bei einem Referendum aber nur der beschlossene Projektierungskredit für das Modul 1 des Masterplans Sportanlagen, der unbestritten ist. Ein Nein dazu würde die Planungen für das Modul 1, wovon das Hallenbad ein Teilprojekt ist, blockieren. Und damit den gesamten Masterplan Sportanlagen mit zwei weiteren Modulen. Das Aussenbecken wäre gar nicht erst Teil einer Abstimmung.

Markus Mauchle von der IG Sport (rechts) überreicht dem Gossauer Stadtpräsidenten Wolfgang Giella das Initiativbegehren. Bild: Johannes Wey

Die Zeit drängt. Der Stadtrat wird die Initiative, nachdem sie zu Stande gekommen ist, «innert weniger Wochen» an das Parlament weiterleiten, heisst es aus der Stadtkanzlei auf Anfrage. Kommen die Unterschriften schnell genug zusammen, reicht es für die Parlamentssitzung am 3. März. Stimmt das Parlament dem Projektierungskredit für das Aussenbecken – anders als im ersten Anlauf – zu, ist die Sache erledigt. Ansonsten könnte es frühestens am 7. Mai zu einer Volksabstimmung kommen. Das würde die Projektierung des neuen Hallenbads gemäss Stadtkanzlei um mindestens zwei Monate verzögern. Ob es die IG Sport tatsächlich auf eine Volksabstimmung ankommen lassen will, müsste sich angesichts dessen noch zeigen.

Dann könnte die Initiative am 5. Mai oder 30. Juni ins Parlament kommen. Der nächste ordentliche Termin für eine Volksabstimmung wäre aber erst am 27. September. Bei einem Parlamentsentscheid im Mai wäre gemäss Stadtkanzlei ein vorgezogener ausserordentlicher Abstimmungstermin möglich. Jede Verzögerung würde sich auf die Projektierung auswirken.

Gemäss Stadtverwaltung bestehen zwischen den Elementen eines Hallenbads verschiedene Abhängigkeiten, sowohl was die Technik, als auch was die Gestaltung betrifft. Beispiele sind etwa die Anordnung der Rutschbahn und des Kinderbereichs. Deshalb müsste eine Option Aussenbecken in den Planungen immer mitgedacht werden.

Das lässt sich noch nicht sagen. Der Abstimmungstermin Ende 2021 wurde immer unter Vorbehalt und als optimistische Zielvorgabe kommuniziert. Bis der Baukredit für das Modul 1 abstimmungsreif ist, kann und muss noch viel passieren. Eine verlässliche Aussage zum Termin lässt sich gemäss Stadtkanzlei erst dann machen, wenn der Baukredit auch im Stadtparlament traktandiert worden ist.