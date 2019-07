Designer in Häggenschwil: Talent am Briefkasten entdeckt Savio Siragusa aus Häggensschwil designt nebenberuflich Einrichtungsstücke. Damit begann er schon als Student. Laura Manser

Designer Savio Siragusa drückt sich durch Gestaltung aus. (Bild: Laura Manser)

An der Wohnzimmerdecke von Savio Siragusa hängt eine Lampe in der Form einer DNA-Doppelhelix. Diese erinnert an einen seiner Leitsprüche: «Ich möchte die DNA des Kunden herausfinden». Mit anderen Worten: Er versucht, die Persönlichkeit und die Wünsche des Kunden zu analysieren und daraus einen Einrichtungsgegenstand zu designen.

Siragusa wohnt mit seiner Familie in Häggenschwil und designt mit seiner Firma Neoforma nebenberuflich Einrichtungsobjekte für Privatpersonen und Unternehmen. Die dreidimensionalen Zeichnungen lässt er von seinem selbst aufgebauten Handwerkernetzwerk bearbeiten. «Das Tüfteln und Weiterdenken hat mich stets fasziniert», sagt Siragusa. In der Jugend zeichnete er futuristische Autos und schickte sie einem Schweizer Autobauer. Dieser war davon so angetan, dass er Siragusa empfahl, eine Automechanikerlehre zu absolvieren.

Das Bodenseekind bleibt der Region treu

Nach dem Lehrabschluss studierte er Primarlehrer und anschliessend Oberstufenlehrer. «Als Bodenseekind konnte ich mir nie vorstellen, von hier wegzuziehen, um Design zu studieren», sagt Siragusa. Diesen Entscheid bereue er auch heute nicht. Trotzdem vermisste er das kreative Arbeiten: «Ästhetische Objekte gefielen mir schon immer. Ich konnte sie mir im Studium aber nicht leisten», sagt Siragusa. Aufgrund dessen bastelte er sämtliche Einrichtungsgegenstände selbst, beispielsweise einen CD-Ständer aus Holz, der heute noch im Wohnzimmer steht.

Vor elf Jahren, während der Bauphase seines Hauses, hat Siragusa die Hülle um seinen Briefkasten selbst designt und in einer Schweizer Firma in Auftrag gegeben. Diese war begeistert und wollte das Modell in ihr Programm aufnehmen.

«Da habe ich gemerkt, dass meine Ideen gut ankommen».

Also begann Siragusa vor anderthalb Jahren nebenberuflich im Designerbereich zu arbeiten. Profit oder Expandiermöglichkeiten seien ihm nicht wichtig. Viel mehr Wert lege er auf einen langsamen und präzisen Prozess.

Die Designs entstehen in seiner «Höhle»

Siragusa arbeitet von zu Hause aus – in seiner «Zeichnungshöhle». «Wenn ich zeichne, bin ich in meiner eigenen Welt und kann die Objekte und Formen vor meinen Augen sehen». Es sei schön, ein Endprodukt sehen zu können, das aus seinen Gedanken entstanden ist.