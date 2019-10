Der Wittenbacher Kirchenrat betet um ein neues Mitglied Der Katholische Kirchenrat in Wittenbach sucht dringend ein Mitglied, das sich um die Liegenschaften kümmert. Weil ein Kandidat fehlt, muss die Ersatzwahl abgesagt werden. Melissa Müller

Die Kirche St.Ulrich in Wittenbach muss saniert werden. Auch um solche Belange soll sich das neue Mitglied kümmern.Bild: PD

Vizepräsident Armin Humbel tritt per Ende 2019 nach zwölf Jahren zurück. Seine Stelle im Katholischen Kirchenverwaltungsrat konnte bisher nicht besetzt werden. Bereits im ersten Wahlgang im September konnte der Wittenbacher Rat keinen Nachfolger präsentieren. Weil das immer noch so ist, verzichte man auf einen zweiten Wahlgang. Am liebsten würde man die vakante Stelle per sofort besetzen. Präsident Walter Keller sagt:

«Wir beten darum, jemanden zu finden.»

Er habe zwei Kandidaten an der Angel gehabt, die fast zugesagt hätten – dann jedoch wieder abgesprungen seien, als er ihre Namen auf einen Wahlzettel schreiben wollte. Dies aus familiären Gründen oder aufgrund beruflicher Überlastung. Die meisten Kirchenverwaltungen hätten Mühe, Personal zu finden, fügt Keller hinzu. Die neue Frau oder der neue Mann in der fünfköpfigen Verwaltung solle entweder das Vizepräsidium übernehmen oder das Ressort Liegenschaften.

Die katholische Kirch­gemeinde habe «relativ viele Häuser». Dazu gehört etwa das Gebäude, in dem das Chinderhuus Cavallino eingemietet ist. Oder das Kirchzentrum St.Konrad, das für Mittagstisch, Spielgruppe und Kurse rege benutzt wird. Der Kirche gehört auch das ­Ulrichsheim, wo der katholische Kirchenchor singt und Blauring-Mädchen basteln und spielen. In der Kirche St.Ulrich steht eine Renovation an.

Jemand aus dem Gewerbe wäre ideal

«Es wäre ideal, wenn jemand aus dem Gewerbe das Ressort Liegenschaften übernehmen könnte», sagt Keller. «Schön wäre, wenn die Person um die 40 Jahre alt ist. Aber zwingend ist das natürlich nicht.» Sie oder er werde Ansprechperson sein, wenn irgendwo ein Wasserhahn tropft oder eine Heizung kaputt geht – und die Reparatur in Auftrag geben.

«Voraussetzung ist natürlich auch, dass die Person mit dem katholischen Glauben verbunden ist», sagt Keller. Wer im Rat mitarbeitet, sollte zudem teamfähig sein. Der Rat trifft sich monatlich zu einer Sitzung. «Das Amt wird entlöhnt und ist nicht so aufwendig wie etwa das Präsidium oder das Ressort Finanzen», versichert Keller.

Der Rat will spätestens an der Kirchbürgerversammlung im März 2020 einen Kandidaten oder eine Kandidatin zur Wahl vorschlagen. «Ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingt», sagt Keller.

«Dass uns der Chef versteht und die richtige Person vorbeischickt.»