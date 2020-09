Der Walter-Zoo wird künftig die St.Galler Wildvogelpflegestation betreiben Schon länger ist klar, dass die Aussengehege der Wildvogelpflegestation einen neuen Standort brauchen. Nun steht auch fest, wer die kranken Vögel künftig wieder aufpäppelt: Eine Tierärztin und eine Tierpflegerin aus dem Walter-Zoo folgen auf das Ehepaar Dora und Christian Müller, das sich rund 30 Jahre um die Vögel gekümmert hat.

Bis 2018 kümmerten sich Dora und Christian Müller um die kranken und verletzten Vögel. Claudio Heller (30. Januar 2017)

(sk/jw) Die Pflege der Wildvögel übernimmt künftig der Gossauer Walter-Zoo. Die Stiftung Wildvogelpflegestation sei eine Kooperation mit dem Zoo eingegangen, heisst es in einer Mitteilung der Stadt. Für die Vögel werden eine spezialisierte Tierärztin in einem Teilpensum und eine Tierpflegerin besorgt sein. Zusätzlich ist ein Team von Freiwilligen als Ergänzung vorgesehen. Sie treten damit die Nachfolge des Ehepaars Dora und Christian Müller an, das sich 2018 nach rund 30 Jahren zurückgezogen hatte.

Die Aussengehege im Park des Naturmuseums stehen leer, weil der Kanton keine Bewilligung für die Vogelhaltung erteilt hat. Hanspeter Schiess (1. Oktober 2018)

Die Station soll den Betrieb Anfang November wieder aufnehmen. Dies sei möglich geworden durch private Spenden und Stiftungsbeiträge. Zuvor werden die Aussengehege vom Park des Naturmuseums wenige Hundert Meter weiter an die Brauerstrasse gezügelt.

Das kleine Gehege wird am Freitag verschoben, das grosse voraussichtlich am Montag, 5. Oktober. Dazu werden die Stahlteile des kleinen Geheges mit einem Lastwagen mit Kranausleger transportiert. Für das grössere Gehege ist ein grösserer Kranwagen nötig. Nach dem Wiederaufbau der Gehege am neuen Standort werden gemäss Mitteilung die Sträucher ergänzt und ein Zaun gebaut.