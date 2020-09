Analyse Der unwillige Bisherige oder die spontane Unbekannte? Die merkwürdige Eggersrieter Gemeindepräsidiumswahl wirft Fragen auf und liefert nicht alle Antworten In Eggersriet fordert Lynn Blattmann (GLP) als wilde Kandidatin Roger Hochreutener (CVP) heraus. Darum hat dieser bereits seinen Rücktritt angekündigt. Das bringt die Wählerinnen und Wähler in eine Zwickmühle.

Johannes Wey-Eberle

Ralph Ribi

Eggersriet steht am Sonntag eine ungewöhnliche Wahl bevor. Auf dem Wahlzettel für das Gemeindepräsidium ist nur ein Name vorgedruckt: Roger Hochreutener, bisher, CVP. Doch dieser hat es sich anders überlegt, am liebsten würde er gar nicht mehr antreten. Weil er sich mit dem Wahlvorschlag jedoch verpflichtet hat, das Amt anzutreten, kann er keinen Rückzieher machen. Nun hat er den Rücktritt im Fall seiner Wahl bereits angekündigt, Zeitpunkt offen.

Roger Hochreutener (CVP) ist Favorit. Michel Canonica (5. November 2015)

Ein Grund für Hochreuteners Unlust steht nicht auf dem Wahlzettel: Lynn Blattmann (GLP) machte ihre wilde Kampfkandidatur einen Monat vor der Wahl bekannt und damit zu spät, um das offizielle Prozedere zu durchlaufen. Sie sei erst nach einem Leserbrief zu einer Kandidatur ermuntert worden, zuvor habe sie die Wahl «nicht auf dem Radar» gehabt, schreibt sie auf ihrer Webseite. Einen souveränen Eindruck macht dabei weder der unwillige Bisherige doch die spontane Unbekannte. Eine echte Zwickmühle.

Lynn Blattmann (GLP) gab ihre Kandidatur einen Monat vor der Wahl bekannt. Ralph Ribi (26. August 2020)

Die Unzufriedenen stören sich am Umgangston

Roger Hochreutener ist klarer Favorit. Daran ändert auch nichts, dass in der Ostschweiz zuletzt auch Bisherige nicht vor einer Abwahl gefeit waren. Sein Leistungsausweis ist beeindruckend, das geben sogar seine Gegner unumwunden zu.

Genau so, wie selbst Unterstützer nicht verhehlen, dass Kommunikation nicht Hochreuteners Stärke ist. Das ist unter dem Strich das Hauptargument der Unzufriedenen: Der Gemeindepräsident gehe barsch mit den Leuten um, sobald man sich seiner Meinung nicht füge, und presche mit seinen Ideen vor – ohne Rücksicht auf Verluste.

Beispiele muss man nicht lange suchen und es handelt sich mitnichten nur um Fälle, in denen Private ihre Interessen durchsetzen wollen. Hochreutener legte sich auch mit der Feuerwehr, einer Wasserkorporation und Nachbargemeinden an.

Die Zeit für einen Wahlkampf war zu knapp

Seine Herausforderin Lynn Blattmann bringt auf dem Papier vieles mit, was sie im Fall einer Wahl zur Gemeindepräsidentin ins Amt einbringen könnte. Trotzdem ist die Gruberin nicht nur im Ortsteil Eggersriet vielen unbekannt. Um das zu ändern, war die Zeit eindeutig zu knapp.

Jetzt ein Neustart oder auf den Rücktritt warten?

Was tun angesichts dieser Ausgangslage? Will man die Ära Hochreutener so schnell als möglich beenden: Lynn Blattmann wählen und auf einen zweiten Wahlgang hoffen. Für diesen Fall hat Hochreutener angekündigt, nicht mehr anzutreten. Vielleicht kommt es dann zu weiteren Kandidaturen und einem Wahlkampf, der eine Meinungsbildung zulässt.

Weitere Optionen sind, der Urne fernzubleiben, einen beliebigen Namen auf den Wahlzettel zu schreiben oder gar noch einmal bei Hochreutener ein Kreuz zu machen. Um dann nach dessen Rücktritt die Nachfolge von Grund auf mit einer Findungskommission aufzugleisen.

Hochreutener für ein Jahr wiederwählen?

Auch jene, die Hochreutener wiederwählen wollten, müssen sich nun Fragen stellen. Sollen sie ihm wirklich seine Stimme geben, wenn er vielleicht schon nächstes Jahr den Hut nimmt?

Möglich und von einigen sogar erwartet ist auch Hochreuteners Rücktritt vom Rücktritt. Schon 2016 haderte er öffentlich, ob er sich wiederwählen lassen sollte. Diesen Januar flatterte seinen Gemeinderatskollegen der Brief ins Haus, dass er nicht mehr kandidieren werde – es kam anders.

Wer wird ab nächstem Jahr die Geschicke der Gemeinde Eggersriet leiten? Und wie lange? Solche Fragen stellen sich einige. Und nur ein Teil davon wird am nächsten Sonntag beantwortet.