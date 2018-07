Der St.Galler Steuerfuss gerät ins Wanken

Die Stadtkasse spaltet das St.Galler Stadtparlament - wieder einmal

Das Stadtparlament befasst sich am Dienstagnachmittag mit der Rechnung 2017, die klar besser schliesst als budgetiert und damit einen positiven Trend fortsetzt. Die finanzpolitischen Erwartungen der Fraktionen an den Stadtrat gehen allerdings diametral auseinander. Wie schon in den vergangenen Jahren.