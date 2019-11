Der St.Galler Eiszauber bleibt dort, wo er vergangen Winter war: Die grosse Zügelaktion ist abgeblasen

Diesen Winter findet der St.Galler Eiszauber zum zweiten Mal statt. Der Aufbau startet am Freitag. Und zwar am gleichen Ort, an dem der Anlass, der 30'000 Besucherinnen und Besucher anzog, im Winter 2018/19 durchgeführt wurde.