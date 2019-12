Gut gepokert, Iso! Das Pokerspiel um die Parkplätze in der und rund um die Altstadt ist beendet. Auch dank eines abgezockten Iso Senn, der nun über 230 oberirdische Parkplätze in das Parkhaus UG 25 am Unteren Graben abzügelt. Am Ende hatte Senn alle Trümpfe in der Hand – und liess Kontrahenten und Stadträte alt aussehen. (Illustration: Corinne Bromundt - 3. November 2018)