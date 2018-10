Der St.Galler Bäderbus als Vorbild: Wieso kein Bus für Peter und Paul?

An schönen Wochenenden zieht der St.Galler Wildpark Peter und Paul viele motorisierte Besucherinnen und Besucher an. Sie verstopfen nicht nur die Parkplätze, sondern auch Quartierstrassen. An der FDP-Parteiversammlung, die am Dienstag die Ja-Parole zur Busvorlage fasste, gab's drum die Anregung, einen Bus nach Peter und Paul zu führen.