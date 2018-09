Der Stadtverschönerer von Rorschach Markus Thurnherr nimmt seit 27 Jahren den Abfall in der Hafenstadt zusammen, den andere liegen lassen. Einen schöneren Job kann er sich nicht vorstellen. Jolanda Riedener

«So kann ich etwas Sinnvolles tun.» Der Stadtgärtner mag seinen Job sehr.

Die Morgensonne fühlt sich warm an auf der Haut und lässt den See glitzern – es ist acht Uhr, eine Sprinkleranlage bewässert die Gartenflächen neben dem Seepavillon in Rorschach, ansonsten ist es noch ruhig an der Promenade. Die Sommermonate sind für die Mitarbeitenden der Stadtgärtnerei die angenehmste und gleichzeitig die anstrengendste Zeit des Jahres. Markus Thurnherr und seine Kollegen haben dann nämlich alle Hände voll zu tun, da sich mehr Passanten als sonst am See aufhalten. Bierflaschen, Pizza-Kartons, Plastikbesteck oder Zigaretten-Stummel: Jeden Tag beseitigt Thurnherr bei seiner Tour den Müll aufs Neue, den andere rücksichtslos liegen lassen.

Seine tägliche Route führt ihn am frühen Morgen deshalb zuallererst ans Seeufer: «Die Seeanlagen sind die Visitenkarte der Stadt», sagt er in markantem Rheintaler-Dialekt. Thurnherr wohnt in Au, bezeichnet den See aber als seine zweite Heimat. Mit dem extraschmalen Pick-up bewältigt er auch Spazierwege. Alle paar Meter hält er sein Blumehüsli-Wagen an, steigt aus und hebt mit Kübel und Greifarm Abfall auf. «Wenn wir hier nur ein paar Tage keinen Finger rühren würden, sähe das übel aus.» Er bückt sich, um unter einem Bänkli Papier und Zigarettenstummel zusammenzulesen. «In diesem Job muss man genau arbeiten.» Findet Markus Thurnherr es nicht respektlos, wie manche Besucher einfach alles liegen lassen? «Aufregen bringt nichts.»

Passanten schätzen seine Arbeit

Mehrere Hundehalter führen an diesem Morgen ihre Vierbeiner spazieren. Thurnherr grüsst sie alle. Für einen kurzen Schwatz ist er immer zu haben: «Nach all den Jahren kennt man die Leute, manche sehe ich ja jeden Tag», sagt er und bestückt einen der zahlreichen Abfalleimer mit einem neuen Plastiksack. Oft bekomme er auch Rückmeldungen der Passanten, viele würden sich bei ihm für seine Arbeit bedanken. Nur selten erlebe er missgelaunte Zeitgenossen.

Thurnherrs lockere, offene Art kommt bei den Rorschachern an. Mit Leichtigkeit greift er nach einer leeren Redbull-Dose. «Still sitzen kann ich sowieso nicht.» Schon früh wusste er, in einem Büro arbeiten, das ist nichts für ihn. Der gelernte Gärtner hat sich auf Topfpflanzen spezialisiert. Diese Richtung sei allerdings in vielen Betrieben nicht mehr gefragt.

«Ich würde wieder den gleichen Beruf wählen, es ist ein absolut befriedigender Job»,

sagt Thurnherr. Sein Arbeitsort mit den schönen Stimmungen am See sei einzigartig. Auch sei es für ihn eine Ehre, die schmucken Gartenanlagen zu pflegen. Besonders für die Bepflanzung beim Seepark, rund um Hermann Hallers Skulptur «Die Schwebende», erhalte die Gärtnerei viele Rückmeldungen, insbesondere von Touristen. «Die Leute haben grosse Freude an den Blumen», sagt Thurnherr. Jeweils im Frühjahr und im Herbst werde die Umgebung neu bepflanzt. «Es ist ein kreativer Beruf.» Seine Tätigkeit besteht dennoch vor allem aus Unkrautjäten.

Auf seiner Tour ist er zwar alleine unterwegs, ohne Teamarbeit gehe es in der Stadtgärtnerei aber nicht: Grünflächen mähen, Rabatte bepflanzen, Bäume zurückschneiden, Kübel leeren oder Pflanzen bewässern – das alles sei Aufgabe von Thurnherr und seinen Kollegen. Vor allem diesen Sommer haben sie viel mehr bewässern müssen als in anderen Jahren.

Massiv mehr Müll

Bereits nach wenigen Stunden ist die Ladefläche seines Autos voll mit Abfallsäcken. «Was nur das kleine Rorschach an Abfall produziert, ist krass», sagt Thurnherr. Die Menge an Abfall habe sich verdreifacht, seit er angefangen habe, hier zu arbeiten. «Das stimmt mich schon nachdenklich.» Es gebe halt mehr Take-Away-Angebote und mehr Leute, die sich draussen aufhalten würden. Auch Töffli und Velos mussten die Gärtner schon aus dem See holen.

Bald stehen die Herbstarbeiten an, zum Beispiel das Schneiden der Platanen. «Das gibt immer viel zu tun und ist das reinste Fitness-Programm», sagt Thurnherr, der auch in seiner Freizeit ständig in Bewegung ist. «Ich bin ein Naturmensch und gehe gerne in die Berge.»