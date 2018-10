Der St.Galler, der Mörschwil reich machte Weil der Textilunternehmer Christian Fischbacher in den 1950er-Jahren von St.Gallen nach Mörschwil zog, konnte die Gemeinde den Steuerfuss schlagartig um 20 Prozent senken. Der Boden für den Zuzug weiterer guter Steuerzahler war damit gelegt. Adrian Lemmenmeier

Christian Fischbacher IV. war ein kunstaffiner Unternehmer, ehrgeiziger Sportler und für Mörschwil wichtiger Steuerzahler. (Bild: PD - Weihnachten 1987)

Wenn der St.Galler Stadtrat am Montagvormittag das Budget 2019 präsentiert, ist eines sicher: Bürgerliche Stimmen werden fordern, den Steuerfuss zu senken, damit gute Steuerzahler nicht weiterhin in die umliegenden Gemeinden abwandern. Derzeit liegt der Steuerfuss der Stadt bei 144 Prozent, jener der Gemeinde Mörschwil – der tiefste im Kanton – bei 75 Prozent. Das war nicht immer so (siehe Grafik und Kastentext).

Die Steuerschere zwischen den beiden Gemeinden öffnete sich in den 1950er-Jahren. Am Anfang dieser Entwicklung steht der Umzug eines Mannes, des Textilunternehmers Christian Fischbacher. Als er von St.Gallen nach Mörschwil zügelte, konnte die Gemeinde den Steuerfuss auf einen Schlag um 20 Prozent senken. Für Lokalhistoriker Karl Eschenmoser ist klar: «Ohne Christian Fischbacher wäre die Geschichte Mörschwils anders verlaufen.»

Dabei hatte Fischbacher keinen besonderen Bezug zu Mörschwil. Auch hatte ihm der damals frisch gebackene Gemeindammann Franz Würth nicht etwa einen Steuerdeal angeboten, wie er auf Anfrage sagt. Vielmehr zog Fischbacher nach Mörschwil, weil er dort einen Lebensstil weiterpflegen wollte, den er sich in den USA angewöhnt hatte.

Textiler, Farmer Heimkehrer

Christian Fischbacher ist der vierte Christian in der Dynastie des Familienunternehmens «Christian Fischbacher», das noch heute weltweit für Bettwäsche und Heimtextilien bekannt ist. 1915 erblickt er in St.Gallen das Licht der Welt. Mit 21 Jahren tritt er ins Unternehmen der Familie ein und zwei Jahre später wandert er in die USA aus.

«Er hatte Startkapital von seinem Vater erhalten und wollte etwas Neues aufbauen», erzählt Fischbachers Sohn, Christian der Fünfte. In New York gründet Christian IV. die Fisba Fabrics. Doch als die USA 1941 nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbour in den Zweiten Weltkrieg eintritt, wechselt er den Beruf: Statt als Textilverleger arbeitet er als Bauer.

«Landwirte mussten in den USA nicht in die Armee», sagt Christian V. Deshalb – und weil es schwierig war, während des Krieges Stoffe zu beschaffen – kauft Fischbacher eine Farm in New Jersey. 40 Hektaren, 28 Kühe, Maisfelder, Schweine und Hühner. «Für mich war das die schönste Zeit meines Lebens», sagt Christian Fischbacher V.

Der American Way of Life

Nach dem Krieg arbeitet Christian Fischbacher IV. wieder als Textilverleger. Er zieht mit seiner Familie in die New Yorker Vorstadtsiedlung New Canaan im Staat Connecticut. Hier schlängeln sich Driveways zu den Garagen der Einfamilienhäuser. Jeder hat sein Land, seinen Garten, seine Ruhe.

1952 kehrt Fischbacher auf Geheiss seines Vaters Otto nach St.Gallen zurück und übernimmt die Leitung des Mutterhauses. Er vergrössert die Design-Abteilung, knüpft Verbindungen zur Pariser Haute Couture und gründet Tochterfirmen in Deutschland, Italien, Frankreich, Holland, England und Japan.

Der Import der Auto-Agglomeration

Wie mancher St.Galler Textilunternehmer wohnt auch Christian Fischbacher anfänglich am städtischen Rosenberg. «Aber er wollte etwas moderneres, etwas im Grünen», sagt Christian V. Deshalb kauft Fischbacher von Gallus Eugster, Eigentümer des Schlosses Watt, ein Stück Land am südlichen Rand Mörschwils.

Das Zentrum von Mörschwil mit Blick Richtung Bodensee. (Bild: Ralph Ribi - 28. Mai 2018)



Gleichzeitig erkauft er von den Bauern in der Nähe das Versprechen, dass diese ihre Parzellen in Zukunft nicht überbauen. So bleibt der Blick ins Grüne erhalten. Als Ende der 1950er-Jahre klar wird, dass die Autobahn nicht – wie ursprünglich geplant – mitten durch Mörschwil verlaufen soll, reicht Fischbacher das Baugesuch ein. Wenig später steht im bäuerlichen Mörschwil ein modernes Anwesen im Stil des Architekten Frank Lloyd Wright – bekannt für eine amerikanische Bauweise ohne Einflüsse vom alten Kontinent.

Als Olympia-Teilnehmer 1948 in St.Moritz

Am Dorfleben nimmt Christian Fischbacher allerdings kaum teil. Kontakte pflegt er vor allem in St.Gallen und in St.Moritz. Dort nimmt der begeisterte Cresta-Runner 1948 gar an den Olympischen Spielen teil. Christian Fischbacher V. sagt, sein Vater sei ein kompetitiver, aber wohlwollender Mensch gewesen. Ein kunstaffiner, fleissiger, ehrgeiziger Unternehmer.

Nachdem die erste Ehe gescheitert war, folgten vier weitere. «Mein Vater war kein Lebemann, aber charmant, gut aussehend und stets umgeben von schönen Frauen.»

Wohnen im Grünen, arbeiten in der Stadt

Christian Fischbacher habe in den USA eine Entwicklung erlebt, die in der Schweiz damals noch in Ferne lag, sagt Lokalhistoriker Eschenmoser. Und zwar die Erschliessung der Agglomeration mit dem Auto.

Wohnen im Grünen, arbeiten in der Stadt. Diesen Lebensstil importierte Fischbacher von Conneticut nach Mörschwil. Er war einer der ersten Gutverdiener, die in der Nachkriegszeit von der Stadt in die Aussengemeinden zogen.