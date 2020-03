Der Bodensee lockt trotz Corona: Unzählige pfeifen auf die eigenen vier Wände

Wegen der anhaltenden Pandemie appelliert der Bund an die Bevölkerung, möglichst zu Hause zu bleiben. Ein Blick ans Rorschacher Seeufer zeigt: Das schöne Wetter scheint stärker als die Warnungen der Behörden.



Die Promenade am Rorschacher Seeufer ist dieser Tage gut besucht. Der vom Bund verordnete Sicherheitsabstand zu anderen Menschen ist nicht überall möglich.

Martin Rechsteiner

Es geht lebhaft zu und her am Ufer Rorschachs. Fussgänger, Nordic Walker und Senioren mit dem Rollator teilen sich den Gehweg entlang des Bodensees. Am Hafenplatz lassen drei Männer ihr Boot ins Wasser, auf dem Kiesplatz vor dem Würth Haus spielen Kinder Fussball. Auf dem Radweg sind Skater, Velo- und Trottinettfahrer unterwegs und auf der Arionwiese geniesst eine Gruppe Jugendliche ihr Picknick.

Ein Fischer hat es sich auf der Hafenmauer gemütlich gemacht, zwei alte Menschen werden auf ihren Rollstühlen entlang der Promenade geschoben, das Kies des Gehwegs knirscht unter den Rädern.



Bleiben Sie zu Hause Das Schweizer Bundesamt für Gesundheit mahnt derzeit auf seiner Webseite: «Bleiben Sie zu Hause, insbesondere, wenn Sie alt oder krank sind. Es sei denn, Sie müssen zur Arbeit gehen und können nicht von zu Hause aus arbeiten. Es sei denn, Sie müssen zum Arzt oder zur Apotheke gehen. Es sei denn, Sie müssen Lebensmittel einkaufen oder jemandem helfen.» Kinder dürften weiterhin untereinander spielen, empfohlen wird aber eine maximale Gruppengrösse von fünf Kindern. Erwachsene, die nicht aus dem selben Haushalt kommen, sollten den nahen Kontakt zueinander allerdings meiden. Der Grund für die Massnahmen ist eine Eindämmung der Pandemie. Auch wer selbst nicht oder nur schwach erkrankt, kann das Virus auf Andere übertragen. Virologen und Ärzte im ganzen Land stützen einstimmig die Warnungen und Anweisungen des Bundes, manche fordern gar schärfere Massnahmen. (mre)



Es klingt nach einem normalen Tag in der Hafenstadt, wenn der Frühling erwacht. Wäre da nicht diese Pandemie, welche die Welt derzeit Kopf stehen lässt und bereits mehrere tausend Todesopfer gefordert hat. Der Bundesrat hat den Notstand über die ganze Schweiz verhängt, Geschäfte, die weder Essen noch Medikamente verkaufen sind geschlossen. Firmen schalten auf Home-Office um und sogar die Armee ist mit 8000 Soldaten im Einsatz.

Die Bilder von Rorschachs Seeufer lassen diese Tatsachen allerdings beinahe vergessen und zeichnen ein bizarres Bild einer Krise, in der Städte leer und die Naherholungsgebiete offenbar gut besucht sind.



Viele genossen am Segelhafen in Rorschach am Mittwochnachmittag die Sonne. Martin Rechsteiner

Wer bei den Leuten am Seeufer nachfragt, weshalb sie trotz Warnungen der Behörden unterwegs sind, erhält dieselben Antworten: Von «ich habe keine Angst vor dem Virus» über «soll ich bei dem schönen Wetter etwa daheim sitzen?» bis zu:

«Ich lasse mich von denen in Bern sicher nicht einsperren».



Ein älterer Herr zückt gar ein Schreiben der Stadt Rorschach, das am Mittwoch offenbar in alle Briefkästen in der Hafenstadt verteilt wurde. Auch darin die Anweisungen des Bundesrats: «Bleiben Sie wenn möglich zu Hause» (s. Infobox oben). Der Mann will es sich offenbar dennoch nicht nehmen lassen, einen kleinen Spaziergang am See zu unternehmen.

Ein anderer Senior aus der Gruppe, die sich als eine der wenigen in einem Sicherheitsabstand von etwa zwei Metern unterhält, ruft: «Wenn Sie in einer Einzimmerwohnung leben, drehen Sie ja durch, wenn Sie nicht raus können!»



Regeln für die Kinder

Eine Mutter, die auf einer Bank beim Arion-Spielplatz sitzt und ihre drei Kinder beim Klettern überwacht, sagt: «Wir waren jetzt zwei Tage lang drinnen. Heute mussten wir einfach mal raus.» Sie habe ihren Kindern jedoch eingeschärft, auf Abstand zu Anderen zu bleiben. Distanz zu Anderen, das sei das A und O.



Martin Rechsteiner

Das sagen auch zwei Rentnerinnen, die auf einem der Bänke am Trischliplatz sitzen und essen, was sie sich zuvor im Take-Away geholt haben. «Ich wasche einfach immer meine Hände und rühre nichts Dreckiges an», sagt eine. Drinnen, im Migros-Gebäude, steht eine Angestellte und zählt mit ihrem Handy die Kunden, die eintreten. «Es sind nur noch 125 Personen hier drinnen erlaubt», sagt sie. Auf dem Boden sollen Klebebandmarkierungen die Besucher so gut es geht in einem sicheren Abstand zur Theke mit dem Essen halten.



Auf Klebeband setzt auch der Inhaber des Döner-Ladens Kazim an der Hauptstrasse. Auf dem Boden soll ein Streifen Malerklebeband die Kunden in sicherer Distanz von seiner Take-Away-Theke halten. Durch die Tür seines Lokals sieht Coskun Kazim direkt an den Rorschacher Hafen. «Es ist unglaublich wie viele Menschen, vor allem Alte, trotz den Warnungen noch unterwegs sind», sagt er und schüttelt den Kopf. Seine beiden Töchter helfen in diesen Tagen an der Theke, denn die Schule hat geschlossen.



Unterwegs aus Neugier

Auch die Verkäuferin am Glacéstand beim Seerestaurant spricht von «nicht wenigen Kunden heute». Viele treibe auch die Neugierde aus dem Haus, sagt sie. «Die Leute wollen sehen, ob tatsächlich alle Geschäfte geschlossen sind». Eine Dame sei zu ihr an den Stand gekommen, nur um zu fragen, ob dieser geöffnet sei. «Sie hatte gar kein Geld dabei, ging dann aber welches holen.»

Viele hielten sich offensichtlich nicht an die Empfehlungen des Bundes. «Meiner Meinung nach ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis eine landesweite Ausgangssperre verhängt wird», sagt die Glacé-Frau. Sie hofft, bis dahin noch das eine oder andere Glacé verkaufen zu können.