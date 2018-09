Nach Lichtsignalproblem: Der Schulweg in Wittenbach soll sicherer werden Nachdem in Wittenbach zum Schulanfang wiederholt ein Lichtsignal ausgefallen ist, sorgen sich Eltern. Jetzt prüfen Fachleute mögliche Massnahmen. Perrine Woodtli

Viele Eltern sehen die Verkehrsverhältnisse auf der St.Galler­strasse in Wittenbach mit Sorge. (Bild: Ralph Ribi)

Der Schulweg zum Schulhaus Kronbühl beschäftigt viele Wittenbacher schon lange. Das Schulhaus befindet sich nahe der viel befahrenen St.Gallerstrasse, die Kindergärtler und Schüler täglich passieren müssen. Genau zum Schulanfang fiel zudem ein Lichtsignal wiederholt aus.

Das Problem wurde zwar behoben. Viele Eltern halten die Situation an der St.Gallerstrasse dennoch für gefährlich und unübersichtlich. Grund dafür sind auch die Unfälle von 2017: Damals wurden ein Erstklässler und ein Kindergärtler in ihrer Freizeit auf dem Fussgängerstreifen angefahren.

Einige besorgte Eltern haben sich nach den jüngsten Vorfällen bei der Schule gemeldet. «Weil sich die Meldungen gehäuft haben, wurde ein Elternabend einberufen», sagt Schulratspräsidentin Ruth Keller. Am Elternabend erschienen nebst rund 35 Elternteilen auch Urs Schwizer von der Polizeistation Wittenbach, Gemeinderat Urs Schnelli sowie Vertreter des Schulrates und der Schulleitung.

Abklären, welche Massnahmen möglich sind

Man habe zusammen mit einer Mutter reflektiert, was bereits unternommen wurde, um die Sicherheit an der Strasse zu erhöhen. So wurden vor ein paar Jahren unter anderem die Schulzeiten angepasst, damit die Kinder nicht zur Mittagszeit die Strasse passieren müssen und die Ampelzeit bei Grün verlängert.

«Nach den Herbstferien gibt es für die Kindergärtler und Erstklässler zudem Leuchtwesten, statt nur Streifen.»

Nun werde abgeklärt, was zusätzlich zur Sicherheit beitragen könne. Weil es sich um eine Kantonsstrasse handelt, kann die Gemeinde bezüglich baulicher Massnahmen nichts unternehmen. «Fachleute vom Kanton sind jetzt daran, mögliche bauliche Sicherheitsmassnahmen auszuarbeiten», sagt Keller.

Am 8. November präsentieren die Fachleute diese an einem Infoabend. Derzeit gelte es, die Vorschläge abzuwarten, sagt Keller. «Ich denke, es ist für die Eltern bereits wichtig zu wissen, dass etwas unternommen wird.»