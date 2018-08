Der Schleier um die Rorschacher Sandskulpturen lüftet sich Teams aus Russland, Lettland der Ukraine und den Niederlanden messen sich auf der Rorschacher Arionwiese am 20. Sandskulpturenfestival. Bald verpassen sie ihren Werken den letzten Schliff. Die amerikanische Gastfotografin Dana M. Pesendorfer hat die Impressionen eingefangen.

Rudolf Hirtl

Sandkünstler in Rorschach sind im Endspurt

Seit bald einer Woche bauen zehn internationale Zweierteams auf der Arionwiese in Rorschach an ihren fragilen Kunstwerken zum Thema "All you need is love - alles, was du brauchst, ist Liebe". Darunter sind zahlreiche Gewinner aus den vergangenen zwanzig Jahren. Am Samstag um 17.30 Uhr entscheiden Jury und Publikum über die Sieger.