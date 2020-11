Der parteilose Andreas Lutz komplettiert den Steinacher Gemeinderat

Zweiter Wahlgang im Gemeinderat: CVP und FDP empfehlen in Steinach SVP-Kandidaten, in Thal gibt es einen Dreikampf

Am 29. November müssen die Bürgerinnen und Bürger in einigen Gemeinden nochmals an die Urne: In Steinach und Thal sind noch Gemeinderatssitze zu besetzen, in Rorschach gibt es drei Bewerber für die GPK.