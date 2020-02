Der Papageienhut schmückt nun einen neuen Kopf: Peter Eugster ist der Mörschwiler Ehrenmöbü Die Mörschwiler Adlerbruet hat am Samstag Peter Eugster zum neuen Ehrenmöbü gekürt.

Peter Eugster (Mitte) ist der neue Mörschwiler Ehrenmöbü. Guido Schildknecht, Ehrenbürger vom letzten Jahr, und Adlerbruet-Präsidentin Jasmin Würth kleiden den frischgebackenen Ehrenbürger ein. Bild: Urs Bucher (22. Februar 2020)

Ein Clown stolpert in seinen Latschen über die Adlerstrasse, ganz geschmeidig fliegt dagegen Aladdin auf seinem Teppich an diesem Samstagabend in Richtung Mörschwiler Gemeindezentrum. Die Fasnachtsgesellschaft Adlerbruet hat zum Mörschwiler Maskenball geladen.

Das närrische Treiben gehört eigentlich nicht zu den Vorlieben des Autors. Die Besuche von Fasnachtsanlässen lassen sich an einer Hand abzählen. Doch ein Sprung ins Unbekannte könnte sich lohnen. Wie laufen solche Schnitzelbanken ab? Und was hat es eigentlich mit diesem Mörschwiler Ehrenbürger, dem Ehrenmöbü, auf sich?

Schnitzelbanken ziehen das Dorf durch den Kakao

Der Ehrenmöbü muss folgendes mitbringen: Ein gewisser Bekanntheitsgrad im Dorf und ein IQ von mindestens über 50 gehören ebenso zu den Anforderungen wie eine besonders fasnächtliche Leistung. Und was genau ist eine besonders fasnächtliche Leistung? «Die Person muss etwas für Mörschwil geleistet haben und lustig sein», lautet beispielsweise der Tenor bei einer Gruppe Cowgirls im Gemeindezentrum. Pirat Captain Jack Sparrow sagt dagegen:

«Der neue Ehrenmöbü muss einfach einen riesigen Seich gemacht haben.»

Dass sich die Ansprüche an den Ehrenmöbü beim Piraten und den Cowgirls unterscheiden, erscheint logisch. Auf hoher See zählen andere Dinge als in der Steppe.

Nun ist es so weit. Die Schnitzelbänkler legen los. Und wie. Gefühlt das halbe Dorf kriegt sein Fett weg. Die Mitarbeiterin einer Metzgerei, die sich selbst im Firmenfahrzeug eingeschlossen haben soll, wird genauso durch den Kakao gezogen wie FCSG-Präsident und Neu-Mörschwiler Matthias Hüppi.

Einen trifft es aber besonders oft: Gemeindepräsident Paul Bühler. So erinnert sich ein fiktives Redaktionsteam des Mörschwiler Gemeindeblatts noch an seine Salbung zum Gemeindepräsidenten:

«Damals in den 1990er-Jahren, als ihm Guido Schildknecht feierlich die erste Einsprache überreichte.»

Ein gut gehütetes Geheimnis

In der ersten Pause rätseln einige darüber, wer wohl der neue Ehrenmöbü ist. Nachhaken bei Jasmin Würth, die sich auf der Bühne als neue Präsidentin der Fasnachtsgesellschaft Adlerbruet vorgestellt hat. Auf die Frage, ob der neue Ehrenmöbü Gemeindepräsident Paul Bühler sein könnte, lacht sie und gibt sich kryptisch: «Könnte sein.»

Die Adlerbruet befolgt bezüglich des Ehrenmöbü eine eiserne Regel. Bevor dieser auf die Bühne trifft, darf dessen Namen niemand und wirklich niemand kennen.

Der Verdacht, der Gemeindepräsident könnte der neue Mörschwiler Ehrenbürger sein, erweist sich schliesslich als falsch. Ehrenmöbü wird der langjährige Polizist und Jugi-Leiter Peter Eugster, der eine Leistung erbracht hat, die sowohl die Cowgirls als auch den Piraten zufrieden stellen dürfte.

Auf einer Reise in den Iran mit seiner Frau hat Eugster statt seines eigenen, den Reisepass seiner Tochter eingepackt. Darum wurde ihm am Flughafen Zürich die Ausreise verweigert. Er und seine Frau mussten einen späteren Flug nehmen, nachdem ein Nachbar schliesslich den richtigen Pass nach Zürich gebracht hatte. Es lebe der Ehrenmöbü.

Nach der Würdigung schmückt Eugsters Kopf der Ehrenmöbü-Papageienhut, ein leicht geniertes Lächeln huscht über sein Gesicht. Der Polizist erklärt den Hergang des Unfalls, der ihm dieses Jahr den Titel des Ehrenmöbü beschert hat. «Die Pässe lagern bei uns zu Hause fein säuberlich sortiert in einer Kiste. Meine Tochter hat ihren Pass offenbar einmal herausgenommen und wieder auf den Stapel gelegt. Bei der Abreise habe ich einfach die obersten beiden Pässe herausgenommen», sagt Eugster.

«Meine Frau hat ihren eigenen Pass noch kontrolliert. Da dachte ich, dass auch ich den richtigen Pass dabei habe.»