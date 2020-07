Der Operationsstopp am Spital Rorschach polarisiert: «Die politische Diskussion ist noch nicht vom Tisch» - Stadtpräsident rechnet mit Antworten vom Kantonsrat

Wegen Corona und finanzieller Schieflage: Operationsbetrieb im Spital Rorschach wird eingestellt +++ in Flawil wird nach den Sommerferien wieder operiert

Zur Bewältigung der Coronapandemie wurde medizinisches Personal, insbesondere Anästhesie- und OP-Teams, von Flawil und Rorschach am Standort St.Gallen konzentriert. Nach den Sommerferien wird der Operationsbetrieb in Flawil nun wieder aufgenommen. In Rorschach wird der OP-Betrieb eingestellt. Die Massnahmen zur Bewältigung Pandemie haben an diesen Standorten die seit Jahren fortschreitende negative Entwicklung in Bezug auf Auslastung und Ertragslage stark beschleunigt.