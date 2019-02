Nordklang-Festival 2019: Joik trifft auf Jodel Heute Freitag und am Samstag findet in St.Gallen zum dreizehnten Mal das Nordklang-Festival statt. Neben Bands aus Ländern wie Grönland und Norwegen gibt es erstmals eine Podiumsdiskussion. Christoph Renn

Die isländische Band Arstidir spielt am Samstag, 22.30 Uhr, im Pfalzkeller. (Bild: PD)

Bereits zum dreizehnten Mal ist die St. Galler Innenstadt für zwei Tage fest im Griff nordischer Musiker. Denn heute Freitag und morgen Samstag spielen dreizehn Bands aus skandinavischen Ländern in sechs verschiedenen Konzertlokalen (siehe Grafik) über die Innenstadt verteilt. «Die Faszination des Nordklang-Festivals besteht darin, immer wieder Neues zu entdecken», sagt Larissa Bissegger, Präsidentin des Nordklang-Festivals.

Den anhaltenden Erfolg erklärt sie sich in der optimalen Grösse des Festivals. «Wir sind stets am Boden geblieben.» Der Erfolg werde jedoch auch zum Problem. «Viele Leute denken, das Festival sei bereits ausverkauft, was jedoch nicht der Fall ist.» Ein Highlight will Bissegger in diesem Jahr nicht herausheben. «Ich freue mich vor allem darauf, an verschiedenen Orten in der Stadt unterschiedlichste Musik zu geniessen.»

Traditioneller Joik trifft auf Jodel

Doch was macht die Musik aus dem Norden aus? Dieser Frage gehen die Veranstalter in diesem Jahr erstmals an einer Podiumsdiskussion am Samstag, 13 Uhr, im Textilmuseum nach. Modestas Pitrenas, Chefdirigent Konzert und Theater St. Gallen, Florian Schreiber, Konzertdirektor, Julie Falkevik Tungevåg und Gunnar Madsen vom Danish Rock Council und Sandro Büchler vom Organisationskomitee diskutieren die Faszination der nordischen Klänge. Einen tiefen Einblick in seine Musik gibt der färöische Musiker Heiðrik heute um 15 Uhr vorab im Oya.

Am Eröffnungsabend heute Freitag wartet auf die Besucher ein länderübergreifendes Projekt. In der Kirche St. Laurenzen tritt um 19 Uhr der Dichter, Rentierhirt und Joiker Simon Issát Marainen auf. Mit ihm und der Naturjodelgruppe Stein AR treffen die urtümlichen Gesangformen Jodel und Joik aufeinander. So wie die Zäuerli in der Appenzeller Kultur verankert sind, prägt das Joik die Kultur der Sami-Bevölkerung in Lappland. Die Fotografen Cyrill Schlauri und Jan Ruckstuhl untermalen das Konzert mit Bildern aus dem Alpstein und dem hohen Norden.

Von melancholisch über laut bis elektrisch

Der eigentliche Festivaltag ist dann morgen Samstag, wenn zwischen 19 Uhr und bis nach Mitternacht die nordischen Musiker Konzerte spielen. Die Künstler stammen aus Schweden, Finnland, Norwegen, Island, Dänemark, ja sogar von den Färöer Inseln und aus Grönland.

Alle Künstler und Bands sind in der Schweiz kaum bekannt. Und ihre Musikstile unterscheiden sich stark. Deshalb gibt es im Programmheft eine grafische Hilfestellung – ein Schieberegler-System: So klingt der Schwede Small Feet (19.30 Uhr, Hofkeller) eher melancholisch, leise, instrumentell und sei eine Mischung aus modernen und traditionellen Einflüssen. Die Musik von DJ Shatter Hands (22 Uhr, Grabenhalle) ist hingegen fröhlich, laut, elektronisch und modern. Und mit Ulf Fleischer kommt so etwas wie der Mani Matter von Grönland nach St. Gallen.