Der Klimawandel ist an der Ferienmesse Grenzenlos allgegenwärtig Bei der Ferienmesse Grenzenlos ist nachhaltiges Reisen zwar kein zentrales Thema, trotzdem ist es allgegenwärtig.

Das südliche Afrika steht im Fokus der diesjährigen Ferienmesse Grenzenlos im Olma-Areal. Bild: Ralph Ribi

Vor den Eingängen zum Olma-Areal bilden sich am Freitagmorgen schon vor der Eröffnung lange Besucherschlangen. Als Securitas-Mitarbeiter die Tore öffnen, strömen die Gäste in die Hallen. Diese Bilder erinnern an die Olma. Heute und morgen, 10 bis 18 Uhr, läuft nicht die Landwirtschaft- sondern die Ferienmesse Grenzenlos. Das Fernweh der St.Gallerinnen und St.Galler scheint also gross. «Einen solchen Ansturm haben wir uns erhofft, aber damit rechnen konnten wir nicht», sagt Caroline Derungs, die zum letzten Mal die Messe leitet.

An der Ferienmesse steht das südliche Afrika im Fokus. Unter anderem präsentieren zwei Frauen aus Botswana ihr Handwerk, unzählige Reiseanbieter machen Werbung für Ferien in Ländern wie Namibia, Sambia oder Simbabwe. «Der Tourismus boomt in diesen Ländern», begründet Derungs die Wahl des diesjährigen Fokusthemas. In den anderen Hallen stellen sich verschiedene Bergregionen aus dem In- und Ausland vor, sowie mehrere Kreuzfahrtanbieter.

«Das Reisen zu verbieten, ist keine Option»

Nur einem Thema scheinen die Organisatoren auszuweichen. Die Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit sind an keinem Stand präsent. «Es ist richtig, dass Nachhaltigkeit an der Grenzenlos kein Schwerpunkt ist», sagt Derungs. Sie stellt klar: «Die Leute werden nicht aufhören zu Reisen, worum es bei dieser Messe schliesslich auch geht.» Nicolo Paganini, Direktor der Olma-Messen, sagt in seiner Eröffnungsrede sogar: «Das Reisen zu verbieten, ist keine Option.» Doch verschweigen würden sie das Thema nicht.

So gibt es auf der Trend- und Showbühne neben anderem eine Gesprächsrunde zum Thema Natur- und Tierschutz oder einen Vortrag zum Schutz für Meerestiere und Ozeane. Eine Sonderschau zum Thema Reisen und Klimaschutz gibt es an der «Grenzenlos» aber keine. Doch ist das Thema bei den Ausstellern allgegenwärtig. Auf kritische Fragen haben sie alle passende Antworten bereit. So wie zum Beispiel ein junger Mann, der die Besucherinnen und Besucher in der Halle 3.0 für Schifffahrtsreisen mit dem Anbieter MSC aufmerksam macht. Wie aus der Pistole geschossen kontert er die Kritik, dass Kreuzfahrtschiffe CO2-Schleudern seien: «Seit Januar sind alle Schiffe der Rederei MSC CO2-neutral», sagt er. Sie seien der erste Anbieter weltweit, die klimafreundliche Schifffahrtsreisen verkaufen. Unter anderem wurde bei allen Schiffen ein Abgas-Reinigungs-Filter eingebaut. «Zudem werden die neuen Schiffe leichter gebaut. Bei der Form werde darauf geachtet, dass die Schiffe wenig Lärm verursachen, damit Delfine nicht gestört werden. Zudem würden Walrouten vermieden. Einige Schiffe verfügen sogar über eigene Recycling-Anlagen. «Nachhaltigkeit ist bei uns ein grosses Thema», sagt er. Zudem habe ihr konsequentes Handeln einen positiven Werbeeffekt.

Feriengäste achten stärker auf Nachhaltigkeit

Mit einem nachhaltigen Tourismus wirbt auch die Bergregion Grindelwald. «Das Interesse daran hat sich in den vergangenen Jahren erheblich verstärkt», sagt Urs Hauser, Besitzer des Hotels Belvedere und Vertreter der Region an der Ferienmesse. Heute stünden auf den Parkplätzen mehr Elektroautos und viele Gäste reisten mit dem Zug an. «Viele Hotels rüsten auf Wärmepumpen um und montieren Sonnenkollektoren», sagt er. Intakte Natur und klimafreundliche Hotels seien heute eine wichtige Werbestrategie. So gebe es auch viele Vorschriften beim Bau einer neuen Gondelbahn. So müsse der gerodete Wald im gleichen oder gar grösseren Masse wieder aufgeforstet werden.

Bei Wigwam, einem Reiseanbieter für afrikanische Länder, pflegt man zudem den sozialen Gedanken. Neben einem guten Reiseerlebnis setzt sich das Unternehmen für Entwicklungshilfe, soziale Projekte und den Tier- und Artenschutz ein.

Grösser und vielfältiger Neben «Grenzenlos» findet auch die Messe für Camping, Wohnwagen und Wohnmobile (OCA) statt – zum 60. Mal. Dabei zeigen in den Hallen 9.0 und 9.1 über 80 Aussteller ihre Angebote. Neu ist die OCA auf zwei Ebenen verteilt. Nebst aktuellen Fahrzeugen, Zelten, Wohnwagen und Zubehör werden zum 60. Geburtstag auch Exponate aus längst vergangenen Zeiten präsentiert. Die Aussteller zeigen zudem, welche Fortschritte die Fahrzeuge in den Bereichen Sicherheit und Energieeffizienz gemacht haben. So werden sie dank neuen Technologien immer leichter. (ren)