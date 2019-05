Der Kiosk an der Bergstation Mühlegg öffnet wieder

Die Firma Work­aut berät und begleitet Menschen mit Autismus im Beruf und im Alltag. Sie übernimmt nicht nur den Kiosk bei der Bergstation Mühlegg in St. Georgen. Seit kurzem mietet sie auch das Wohnhaus an der St.-Georgen-Strasse, in dem sich die Pizzeria Cocobello befand. Das Haus ist gemäss Florian Scherrer, Leiter von «Work­aut», frisch renoviert. In die zehn Wohnungen sollen hauptsächlich – aber nicht nur – Menschen mit Autismus einziehen. Ziel sei, dass sie hier möglichst selbstständig leben können. «Für sie ist es nicht einfach, eine eigene Wohnung zu finden», sagt Scherrer. Die ersten Wohnungen sind Anfang April bezogen worden. Die Pizzeria wird nicht mehr eröffnet. (cw)