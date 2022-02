Wahlen Der Jungspund macht das Rennen: Der 18-jährige Diego Müggler wird neuer Gemeinderat in Steinach Diego Müggler (parteilos) gewinnt im zweiten Wahlgang für den vakanten Sitz im Steinacher Gemeinderat klar gegen SVP-Kandidat Dominik Aliesch.

Neo-Gemeinderat Diego Müggler (links) mit Gemeindepräsident Michael Aebisegger. Bild: Fritz Heinze

Diego Müggler freut sich, das hört man ihm am Telefon sofort an. Darüber, dass er gewählt wurde. Und er freut sich auch auf sein neues Amt. Der 18-Jährige wurde gestern in den Steinacher Gemeinderat gewählt. Er sagt: «Als ich das Resultat erfahren habe, ist mir ein Stein vom Herzen gefallen.» Er sei schon nervös gewesen.

Umso schöner sei es, dass es geklappt habe mit der Wahl. «Schön ist auch zu sehen, dass die Wählerinnen und Wähler offenbar gemerkt haben, dass eine junge Person ein siebenköpfiges Team wie den Steinacher Gemeinderat bereichern kann», so Müggler.

Im November lag noch Aliesch vorn

Im ersten Wahlgang im November war es noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen gewesen, in dem Müggler knapp zurücklag: SVP-Kandidat Dominik Aliesch holte 527 Stimmen. Dicht hinter ihm folgte Müggler mit 515 Stimmen. Auf dem dritten Platz lag Andreas Graf (parteilos) mit 220 Stimmen.

Im zweiten Wahlgang kam es gestern nun nur noch zu einem Zweikampf zwischen Aliesch und Müggler. Graf hatte zwar nach dem ersten Wahlgang zuerst angekündigt, dass er nochmals kandidieren wolle. Später entschied er sich aber doch anders. Das Resultat im zweiten Wahlgang fiel gestern deutlicher aus als noch im November: Müggler erhielt 543 Stimmen, Aliesch nur noch 425. Müggler sagt:

«Vor einem halben Jahr hätte ich mir nie vorstellen können, in dieses Amt gewählt zu werden.»

Er habe sich damals kaum Chancen ausgerechnet. Im Wahlkampf habe er aber schnell gemerkt, dass es viel positives Feedback auf seine Kandidatur gegeben habe – nicht nur von jungen Steinacherinnen und Steinachern, sondern auch von älteren.

«Die Leute haben Freude, wenn sich Junge engagieren.»

Man müsse sich aber inhaltlich immer doppelt und dreifach beweisen.

Übernimmt er das Ressort Energie und Umwelt?

Gestern Nachmittag wurde Müggler vor dem Gemeindehaus in Steinach empfangen und konnte Gemeindepräsident Michael Aebisegger die Hand schütteln. Das sei ein schönes Gefühl gewesen, sagt der Neo-Politiker.

«Dabei habe ich auch gespürt, dass Junge wie ich ernst genommen werden.»

Nun beginnt schon bald die Arbeit im Gemeinderat. Müggler geht davon aus, dass er das Ressort Energie und Umwelt vom ehemaligen Gemeinderat Roland Egger übernehmen wird.