Der Jakobsweg in Rorschacherberg soll verschönert werden

Der neue Pfarrer in Eggersriet und Grub ist auch Pilger und Psychologe

Eugen Wehrli ist am Sonntag in Eggersriet-Grub zum Priester gewählt worden. Bereits kurz nach seiner Ankunft steht der nächste Aufbruch an. Der Jakobsweg ist nicht der einzige steinige Weg in seinem Leben.