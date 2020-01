Der Häggenschwiler Wunderbär: «Kultur im Bären» feiert 20-jähriges Bestehen

Auch bei «Kultur in Engelburg» startet an diesem Wochenende die neue Saison. Am Samstag, um 20.15 Uhr tritt der deutsche Kabarettist Bernd Kohlhepp mit seinem aktuellen Programm «Mit dem Faust aufs Auge» in der alten Turnhalle auf. Bis Mai lädt «Kultur in Engelburg» zudem zu vielen weiteren Anlässen ein. Im Programm stehen unter anderem das österreichische Instrumental-Trio Cobario, das Figurentheater Hand im Glück sowie die beiden deutschen Kabarettistinnen Claire Alleene und Bea von Malchus. Weitere Informationen unter www.kulturinengelburg.ch. (woo)