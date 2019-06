Der Gaiserwalder «Mr. Glasfaser» kann endlich mit gutem Gewissen gehen Heute nimmt Marcel Rey an seiner letzten Gemeinderatssitzung teil. Der Rücktritt mitten in der Legislatur hängt mit einem Sorgenkind zusammen, für das nun eine Lösung gefunden ist. Johannes Wey

14 Jahre lang ging Marcel Rey im Gaiserwalder Gemeindehaus ein und aus. (Bild: Adriana Ortic Cardozo, 19. Juni 2019)

Zum Schluss konnte er auch die gesellige Seite der Politik noch einmal geniessen. Mit dem Gaiserwalder Gemeinderat ging es am Wochenende nach Dijon. Das Gremium hat die Legislaturreise eigens vorgezogen, damit der scheidende Gemeinderat nochmals dabei sein konnte. Am Montag sitzt Rey zum letzten Mal mit am Sitzungstisch.

«Die Kollegen werde ich vermissen», sagt er. Und die vielen Einblicke, die er gewinnen konnte. «Als Gemeinderat lernt man eine Gemeinde kennen.» Wenn einer über die langsame Verwaltung herziehe, dann könne er heute dagegenhalten.

Keine Baustellen zurücklassen

Dass Rey mitten in der Legislatur und nur ein Jahr vor den regulären Wahlen abtritt, hat einen Grund. «Fast alle Haushalte sind an das neue Glasfasernetz angeschlossen und wir haben einen guten Anbieter gefunden. Jetzt kann ich endlich mit gutem Gewissen gehen», sagt er. Ursprünglich hatte Rey geplant, sich für diese Legislatur gar nicht mehr aufstellen zu lassen. Doch zuerst wollte er beim Netz zu einem Abschluss kommen.

Seit Anfang Jahr vertreibt die Thurcom ihre Dienstleistungen auf dem Gaiserwalder Glasfasernetz. Die Gemeinschaftsantennenanlage speist nur noch das herkömmliche Fernsehsignal ein. Damit ist für Rey der steinige Weg zum neuen Netz abgeschlossen. «Ein super Netz», wie er sagt. Aber eines, dass der Gemeinde ein Vielfaches der geplanten Kosten gebracht hat.

1,9 Millionen Franken waren für den Bau ursprünglich vorgesehen. Wegen Neuzuzügern und Unwägbarkeiten beim Bau seien die Kosten immer mehr gestiegen. Die Gemeinde ging in die Offensive und beschloss einen Strategiewechsel: Um den Kunden den Umstieg auf das neue Netz zu versüssen, wurden die Glasfasern auf Kosten der Gemeinschaftsantenne in jede Wohnung statt in jede Strasse gezogen. Dafür musste ein Zusatzkredit über 3,65 Millionen eingeholt werden, letztlich schlugen die Kosten mit fast 7 Millionen Franken zu Buche.

«Heute würde man sicher anders an die Sache herangehen.» Gaiserwald hatte mit dem Grundsatzentscheid 2006 Pioniergeist bewiesen.

«Wahrscheinlich fiel dieser Entscheid zwei Jahre zu früh.»

Der Kenntnisstand sei ein anderer, die Technologie ebenfalls. Vor der Abstimmung für den Zusatzkredit hatte er eine Amortisierung innert zehn Jahren in Aussicht gestellt. Dafür würde Rey heute nicht mehr die Hand ins Feuer legen. Trotzdem: Das Glasfasernetz sei auf gutem Weg und ein geeigneter Nachfolger als Gemeinderat gefunden. «Nach 14 Jahren ist es jetzt auch einmal genug.»

Die Jugendfeuerwehr hat Fahrt aufgenommen

In seiner Zeit als Gemeinderat war Rey nicht nur Präsident der Gemeinschaftsantennenanlage, sondern auch der Feuerschutzkommission. Als ehemaliger Feuerwehrmann war für ihn die Beschaffung von zwei Tanklöschfahrzeugen für die Feuerwehr ein Höhepunkt. Und innert eines guten Jahres erhielt die Feuerwehr unter Rey zudem zweimal einen neuen Kommandanten. Zuletzt als Thomas Kündig den zum Schulpräsidenten gewählten Jürg Seitter ersetzte.

2014 wurde ausserdem die Jugendfeuerwehr ins Leben gerufen, die Jugendliche für die Feuerwehr begeistern und vorbereiten soll. «Ein voller Erfolg», sagt Rey. Derzeit zähle die Organisation 40 Mitglieder und die Feuerwehrleute zeigten grosses Engagement, um die Übungen auf die Beine zu stellen.

In seinem Beruf macht er sich keine Freunde

Beruflich ist der 52-jährige Vater zweier erwachsener Kinder Gruppenleiter bei der Staatsanwaltschaft, unter anderem im Bussenzentrum. Ist hier die Gefahr, sich unbeliebt zu machen, grösser denn als Gemeinderat? «Definitiv. Im Bussenzentrum habe ich in all den Jahren nur einen Dankesbrief erhalten», sagt Rey. Als Gemeinderat habe es mehr davon gegeben. Kritik habe er sich selten anhören müssen, am meisten in Zusammenhang mit dem Glasfasernetz. Es sei sein heikelstes Projekt gewesen mit der grössten Publizität.

«Aber meist hört man nichts aus der Bevölkerung. Und nichts ist gut.»