Der FC Rorschach-Goldach 17 bekommt das Label und will eine Beiz Der FC Rorschach-Goldach 17 wurde mit dem Label «Sport-verein-t» ausgezeichnet. Er blickt auf ein dynamisches erstes Vereinsjahr zurück. Zudem hat er sich als Pächter für den Sporttreff Kellen beworben. Das vormalige Wirtepaar hatte das Restaurant wegen des Streits um die Pacht aufgegeben. Res Lerch

Im Kanton St. Gallen ist das Sportlabel «Sport-verein-t» die höchste Auszeichnung, die ein Verein erhalten kann. Neu dazu gehört der FC Rorschach-Goldach, der als fünfter Verein in der Region beehrt wird. Neben dem FC ist auch der HC, die beiden Tennisclubs von Goldach und Rorschach sowie der Segelclub Rietli Träger dieser Auszeichnung. Das Label verpflichtet die Vereine auf einen Ehrenkodex und wird vorerst für eine Dauer von zwei Jahren verliehen.

Von links: Label-Übergabe mit IG-Bertreter Bruno Schöb, Markus Hundsbichler (FC RG 17-Präsident), Ruedi Pöder, Dominik Gemperli (Gemeindepräsident Goldach), Peter Witschi, Präsident des SG Kantonal-Fussballverbandes) und Mario Ammann vom Fussballverband. (Bild: Res Lerch)

Auch Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli freute sich über diese Auszeichnung. «Es wird in der heutigen Zeit oft ausser Acht gelassen, wie wichtig ehrenamtliches Engagement bleibt, deren Auswirkungen sich vielleicht nicht unmittelbar in Zahlen und Fakten ausdrücken lässt. Die freiwillige Tätigkeit bewegt aber unheimlich viel, oft wird diese verdienstvolle Arbeit abseits des medialen Rampenlichts geleistet. Es sind die Vereine, die für Zusammenhalt und Zugehörigkeit in einer immer anonymeren Welt sorgen und somit Identität stiften. Zum Wohle von uns allen», freute er sich.

FC-Vorstand hofft auf mehr Hilfe

Der ordentlichen Hauptversammlung wohnten 135 Vereinsmitglieder bei. Präsident Markus Hundsbichler machte keinen Hehl daraus, dass er das erste Vereinsjahr als sehr dynamisch empfand. Nebst den vielen sportlichen Erfolgen, mit denen der junge Fussballclub weit über die Region hinaus für Aufsehen sorgte, bemängelt er erneut, dass innerhalb des Vorstandes zu viel Arbeit auf den einzelnen Schultern lastet. «Ich sehe das nicht als gute Entwicklung, wenn ich erneut darauf hinweisen muss, dass wir innerhalb des Vorstandes darauf angewiesen sind, dass sich hier mehr Leute für die Belange unseres Vereins einsetzen», liess er die Anwesenden wissen.

Bei der Gründung des Vereins im April 2017 war der neue Vorstand davon ausgegangen, dass die vielen Mannschaften über einen Zeitraum von zwei Saisons mit den neuen Vereinstrikots ausgerüstet werden. Man sei aber schon in der ersten Winterpause von diesem Vorhaben abgerückt und habe sich entschieden, sofort alle Teams mit den neuen Leibchen und Hosen auszustatten. Das habe sich aber direkt auf die laufende Rechnung ausgewirkt, die einen Verlust von 29000 Franken ausweist. Finanzchef Ferruccio Vanin macht den auch deutlich, dass der neue FC sportlich absolut auf Kurs sei, in finanzwirtschaftlicher Hinsicht aber eine Gratwanderung bevorstehe.

Auch der FC Rorschach-Goldach 17 hat sich um die Pacht des Sportrestaurants auf der Kellen in Tübach beworben.

Mittelbeschaffung durch Führung von Restaurant

Vor allem bei der Vorstellung des Budgets für die neue Saison wurde deutlich, dass der FC bei den Finanzfragen nicht euphorisch sein kann. Trotzdem wurde vorerst auf eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge verzichtet. Beiläufig wurde erwähnt, dass sich der FC RG 17 als Pächter für den Sporttreff Kellen beworben hat. Dies vor allem auch deshalb, dass der Verein mehr Möglichkeiten benötigt, Mittel zu generieren und die Führung einer Festwirtschaft bei allen Vereinen eine wesentliche Einnahmequelle darstellt. Dominik Gemperli bestätigte als Verwaltungsratspräsident der regionalen Sportanlagen Kellen, dass sich für das Führen der Beiz nebst dem FC weitere Interessenten gemeldet haben. «Die Eingabefrist ist erst am vergangenen Freitag abgelaufen, aber wir werden innerhalb des Verwaltungsrates das Ganze zügig in Angriff nehmen.»