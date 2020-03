Der «Eiszauber» ist auch finanziell ein Gewinn für die Stadt St.Gallen Die Kritik am «Eiszauber» auf der Kreuzbleiche wird immer leiser. Eine Interpellationsantwort des Stadtrats dürfte sie weiter dämpfen.

Der «Eiszauber» mit Eiswegen, Eisstockschiessen und Fondue-Chalet zog Jung und Alt auf die Kreuzbleiche. Bild: Ralph Ribi (1. Dezember 2019)

Die St.Galler Stadtregierung hat eine zweite Runde kritischer Fragen von SP-Stadtparlamentarier Peter Olibet zum «Eiszauber» beantwortet. Die wichtigste Erkenntnis daraus: Die Kosten, die der Stadt aus dem Grossanlass erwachsen, werden vom Veranstalter durch die Miete des Areals auf der Kreuzbleiche gedeckt. Die Befürchtung, dass die Stadtkasse beim Grossanlass drauflegen könnte, sind offensichtlich unbegründet.

Bei der ersten Durchführung im Winter 2018/19 standen den städtischen Kosten von 19'660 Franken Einnahmen von 19'300 Franken gegenüber. Das rechnet der Stadtrat in seiner Interpellationsantwort vor. Dazu kamen Einnahmen für die St.Galler Stadtwerke für Strom (knapp 54'000 Franken) und Wasser (gut 1'500 Franken).

Stromanschlüsse und Installationen kosteten die «Eiszauber»-Organisatoren über 10'000 Franken. Insgesamt bezahlte der erste «Eiszauber» damit der Stadt Leistungen im Wert von über 85000 Franken.

Zahlen zum Strom- und Wasserverbrauch geliefert

In Zeiten des Klimawandels ist bei einem Anlass wie dem «Eiszauber» die Umweltverträglichkeit ein Diskussionspunkt. Für die erste Austragung im Winter 2018/19 bezog der Veranstalter 280'000 Kilowattstunden Strom – 520'00 für den Restaurationsbetrieb, 228'000 für die Eisflächen. Weiter wurden 292 Kubikmeter Wasser verbraucht.

Der Stadtrat ist sich gemäss Interpellationsantwort bewusst, dass bei einem Grossanlass wie dem «Eiszauber» ein Zielkonflikt vorliegt. Einerseits wolle die Stadt möglichst schonend mit den natürlichen Ressourcen umgehen. Anderseits entspreche der «Eiszauber» – angesichts von 30000 Besuchern beim ersten und 50000 Besuchern beim zweiten Mal – ganz offensichtlich einem Publikumsbedürfnis.

Der Anlass habe zahlreiche Gäste in die Stadt gelockt, was sich positiv auf den Standort ausgewirkt habe, hält der Stadtrat weiter fest. Für ihn überwiegen in der Gesamtbeurteilung die Argumente, die für eine Bewilligung des «Eiszauber» sprechen, die Nachteile.

Grundsatzfrage bleibt für SP-Interpellanten offen

Peter Olibet, SP-Stadtparlamentarier Bild: PD

Interpellant Peter Olibet (SP) vermag der stadträtlichen Antwort positive Seiten abzugewinnen: Zum einen sei er froh, dass man es jetzt offiziell habe, dass der «Eiszauber» die von ihm verursachten Kosten selber trage. Das Ganze also für die Stadtkasse kein Verlustgeschäft sei.

Zudem müsse man attestieren, dass der Auf- und Abbau im Winter 2019/20 erheblich besser gelaufen sei als bei der ersten Durchführung. Was beim Abbau mindestens teilweise auch dem warmen Wetter zu verdanken gewesen sei.

Für den SP-Politiker, der im Quartier neben der Kreuzbleiche wohnt, ist allerdings die Grundsatzdebatte nicht vom Tisch, ob man solche Grossanlässe angesichts der Klimaprobleme noch durchführen solle. Entsprechend will er den «Eiszauber» auch in Zukunft «kritisch begleiten».

Keine Freude hat Peter Olibet zudem an der Haltung des Stadtrats bezüglich der Informationspolitik rund um den «Eiszauber». Die Stadt hat seiner Meinung nach bei solchen Grossanlässen ebenfalls eine Pflicht zur Information von Quartier und Stadtbevölkerung. Sie dürfe sich da nicht hinter den Veranstaltern verstecken.