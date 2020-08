Der Berg ist auf die Bank gekommen: Rorschacherberg zeigt Kritikern, dass es doch keine Schlafgemeinde ist

Wer den knapp neun Kilometer langen Wanderweg am Rorschacherberg abläuft, der kann sich unterwegs 18-mal ausruhen. Ex-CVP-Kantonsrätin Monika Lehmann hat einen Seeblick-Bänkli-Weg initiiert und sich dabei auch Anleihen aus Norwegen und Tirol genommen.



Monika Lehmann hat es sich auf dem Bänkli beim Standort «Weitblick» bequem gemacht. Bild: Rudolf Hirtl

Sie sind grade, krumm oder eckig, sie sind urchig, edel oder modern und sie stehen unter Lindenbäumen, an steilen Hängen oder sind garniert mit einer Feuerstelle oder einem Dach: Die 18 Bänke, die in Rorschacherberg entlang des Wanderweges erstellt wurden. Der Weg beginnt beim «Ochsen» und endet beim «Bernerhüsli».

Drei Jahre hat der Verein Begegnung plus den Seeblick-Bänkliweg geplant und kreiert. Aus der geplanten Eröffnung am 17. Mai wurde wegen Corona nichts. Nun hofft In­itiantin Monika Lehmann, dass nichts mehr dazwischenkommt und die offizielle Einweihung am 6. September durchgeführt werden kann.

In Norwegen und Tirol inspirieren lassen

Benutzt werden die Bänkli freilich schon jetzt. Beim herrlichen Blick auf den Bodensee lässt sich darauf ausruhen, geniessen und entschleunigen. Ein Pocket-Flyer, der bei der Touristinformation Rorschach oder im Gemeindehaus Rorschacherberg ab 15.August bezogen werden kann und online bereits zur Verfügung steht, beinhaltet einen detaillierten Plan. Darin ist auch zu sehen, ob bei den Sitzgelegenheiten, die so klangvolle Namen haben wie «Grüne Oase», «Sonnenschaukel», «Seekino» oder «(Be)rauschende Aussicht», eine Feuerstelle zu finden ist.

«Rorschacherberg ist keine Schlafgemeinde. Wir haben zahlreiche Hofläden mit Bioprodukten, ein attraktives Kulturprogramm und wunderschöne Wanderwege»,



sagt sie in Richtung der hartnäckigen Kritiker. «Wir wollen mit dem Bänkli­weg auch die Schönheiten unserer Gemeinde erlebbar machen», sagt die ehemalige CVP-Kantonsrätin und betont, dass ihre Vorstandsmitstreiterinnen Silvia Kühne, Lisa Carvalho, Silvia Heuberger, Birgit Kubon das Projekt mindestens genau so aktiv und kreativ mitgetragen hätten wie sie selbst.

Sitzbälle wie hier im Wildenstein (Standort 1) finden sich auch an vielen Spielplätzen Norwegens. Bild: Rudolf Hirtl

Die Nummer 1 im Bänkli-Wanderplan heisst unspektakulär Wildenstein. Die plastifizierten Kugeln erinnern allerdings eher an eine Kunstinstallation als an eine Bank. «Ich habe mich dabei von Norwegen inspirieren lassen, wo solche Sitzgelegenheiten häufig bei Spielplätzen zu finden sind», so Lehmann.

Ein Rasenbänkli ist auch dabei

Das mit Rasen belegte Bänkli ist noch nicht bereit. Bild: Rudolf Hirtl

Auf der Strecke (Auf- und Abstieg sind jeweils 350 Meter) sind noch weitere Besonderheiten zu entdecken. Das Bänkli am Standort 3 wird von einem hölzernen Fuchs bewacht, erstellt vom Schweizer Meister im Holzschnitzen, Toni Flückiger.

Dieses Bänkli wurde vom Schweizer Meister im Holzschnitzen, Toni Flückiger, gestaltet. Bild: Rudolf Hirtl

Und eines der Bänkli besteht schlicht und einfach aus Rasen. Das Projekt kostet 80000 Franken, wobei 65 Wegweiser enthalten sind. «Die über 30 Sponsoren waren sehr grosszügig», zeigt sich Monika Lehmann dankbar, die den Weg beim Aufbau schon x-mal selbst abgelaufen ist. Weitere Informationen auf www.begegnungplus.com



Auch ein Holzrahmen für Selfies fehlt nicht. Zu finden am Standort 2.

Bild: Rudolf Hirtl

Hinweis Eröffnung Bänkliweg: Sonntag, 6.September, 10.30 Uhr Steinbruch Hohriet. Ab 11.30 Uhr zusätzlich Speis und Musik bei der Funfarm im Fronberg und im Bierglasmuseum im Hasenhus.