Der beliebte Gossauer Weihnachtslauf findet dieses Jahr nicht statt Im Zusammenhang mit der anhaltenden Situation um Covid-19 hat sich das Organisationskomitee entschieden, den diesjährigen Lauf abzusagen. Der Anlass hätte diesen Dezember zum 33. Mal stattgefunden.

Gossauer Weihnachtslauf: Am 7. Dezember verwandelt sich die Innenstadt zum 32. Mal in eine Laufstrecke.

Michel Canonica

(pd/woo) Der Gossauer Weihnachtslauf findet aufgrund der Coronapandemie dieses Jahr nicht statt. Das teilt das Organisationskomitee am Freitag in einer Mitteilung mit. Die Gesundheit der rund 3500 Teilnehmenden, der zahlreichen Zuschauer und der vielen freiwilligen Helfern stehe für das OK an erster Stelle, heisst es.

Die mit dem Entscheid des Bundesrats vom 12. August zum Umgang mit Grossveranstaltungen verbundenen Planungsunsicherheiten, Schutzmassnahmen und Einschränkungen würden es nicht möglich machen, den traditionellen Lauf im Gossauer Stadtkern durchzuführen. Die 33. Ausgabe des Gossauer Weihnachtslauf findet gemäss Mitteilung nun ein Jahr später statt und ist für Samstag, 4. Dezember 2021, geplant.