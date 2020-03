Verhärtete Fronten: Die Deponie Tüfentobel bleibt blockiert

Aus Methan Wärme erzeugen

Die Stadt St.Gallen betreibt im Tüfentobel seit 1967 eine Deponie auf dem Gebiet der Gemeinde Gaiserwald. Im südlichen Deponieteil, welche heute rekultiviert ist, wurden in den 1960er- und 1970er-Jahren rund 700000 Tonnen Kehricht und 450000 Tonnen Muldengut abgelagert. Kehricht und Muldengut enthalten aber hohe organische Anteile, was zu jahrzehntelangen Gasemissionen führt. Derzeit werden aus dem südlichen Deponieteil grosse Mengen von Deponiegas diffus verteilt über die Deponiefläche in die Atmosphäre emittiert. Dieses Gas ist schwach methanhaltig.

Methan ist für das Klima 25 Mal schädlicher als Kohlendioxid. Das methanhaltige Gas wird zukünftig im Rahmen eines Klimaschutzprojektes in einer Gasverbrennungsanlage thermisch entsorgt, gleichzeitig wird mit einem Wärmeaustauscher die Abwärme für die Beheizung des Betriebsgebäudes der Deponie genutzt. Deshalb wurden 13 sogenannte Saugpegel installiert. Diese werden über ein Leitungssystem an eine Entgasungsanlage angeschlossen. Das Gas gelangt dann in die Verbrennungsanlage. Die Anlage wird im Mai in Betrieb genommen. «Das Klimaschutzprojekt auf der Deponie Tüfentobel wurde 2019 sogar in das Programm ‹Deponiegas› der Stiftung Klimaschutz und CO2-Kompensation (Klik) aufgenommen», sagt Stadtrat Peter Jans, Direktion Technische Betriebe. Dieses Programm fördere wirksame Massnahmen zur Verminderung von Methanemissionen mit einem finanziellen Beitrag an die Projektkosten.