Tourismus Der Hafenmeister bekommt Besuch: Doch wieder eine Tourist-Info in Rorschach Im November verkündete St. Gallen-Bodensee-Tourismus das Ende der Tourist-Info in Rorschach. Nun nahm der Stadtrat Rorschach auf Initiative von Stadtpräsident Röbi Raths die Sache selber in die Hand. Mit Erfolg: Ab 1. Mai hat die Hafenstadt wieder eine fixe Anlaufstelle für Besucherinnen und Besucher. Und zwar im selben Gebäude, wo bereits der Hafenmeister sein Domizil hat.

Im Gebäude auf dem Hafenplatz wird am 1. Mai die neue Tourist-Info ihren Betrieb aufnehmen: direkt bei den Schiffsanlegestellen, dem Bahnhof und nur wenige Schritte vom Bushof entfernt. Bild: Rudolf Hirtl

Als St. Gallen-Bodensee-Tourismus (SGBT) im November die Schliessung der Tourist Information in Rorschach bekannt gaben, zeigte sich Stadtpräsident Röbi Raths wenig erfreut. Noch weniger darüber, dass Rorschach für die Schliessung verantwortlich gemacht wurde. Grund waren aber tatsächlich in erster Linie die fehlenden Einnahmen wegen der Einstellung der Drittverkaufsstelle der SBB im Hafenbahnhof. Raths räumte aber auch ein, dass die Stadt nicht mehr bereit gewesen sei, den Hauptteil der Finanzierung allein zu tragen.

Gemäss der Vereinbarung aus dem Jahr 1999 hatte Rorschach 65'000 Franken an St. Gallen-Bodensee-Tourismus bezahlt. Goldach, Rorschacherberg und Thal zahlten zusammen 12'000 Franken. Einzelne andere Gemeinden haben einen kleinen Beitrag bezahlt.

Neue Tourist Information im Pavillon am Hafenplatz

«Er war für mich ein Anliegen, diese Beiträge anders aufzuteilen. Die Räte der umliegenden Gemeinden haben das unterstützt und die neuen Beiträge in ihren Gremien beschlossen. Der gesamte Betrag, den wir an den Verein St. Gallen-Bodensee-Tourismus zahlen, wurde zwar nicht grösser. Aber alle umliegenden Gemeinden bezahlen mehr und entlasten dadurch die Stadt Rorschach. Neu zahlen wir noch 29'000 Franken», sagt der Stadtpräsident.

Die Räume der ehemaligen Tourist-Info im Hafenbahnhof sind zwar mittlerweile verwaist, doch ab Samstag, 1. Mai, wird es dennoch wieder eine permanente Anlaufstelle für auswärtige Besucherinnen und Besucher geben. Und zwar im Holzgebäude auf dem Hafenplatz. Röbi Raths betont, dass dies nichts mit der Neuverteilung der Beträge für St.Gallen-Bodensee-Tourismus zu tun habe:

«Nach Bekanntgabe der Schliessung im vergangenen Jahr habe ich sehr viele besorgte Reaktionen von Personen und Institutionen erhalten, die den Wegfall des Tourist-Büros im Hafenbahnhof bedauert haben.»

Ihm gehe es vor allem um die Betreuung des Tagestourismus. Daher habe er im Stadtrat den Vorschlag eingebracht, 80000 Franken für ein Pilotprojekt auszugeben, damit es doch wieder eine Anlaufstelle für Gäste gebe. Er sei damit auf offene Ohren gestossen. Betrieben werde das Büro von der Stadt lediglich dieses Jahr, um zu sehen, ob es funktioniert.

Nicht von der touristischen Landkarte verschwinden

Neu gibt die Stadt also sogar 109'000 Franken für den Tourismus am See aus. «Wenn so eine Anlaufstelle ersatzlos geschlossen wird, dann ist die Gefahr gross, dass eine Lücke entsteht, die später nur mit Mühe wieder geschlossen werden kann», so Raths. Es dürfe aber nicht passieren, dass Rorschach und die Umgebung im touristischen Gedächtnis verloren gingen. «Der persönliche Kontakt mit Gästen vor Ort ist für mich sehr wichtig, daher habe ich mich um diese Lösung bemüht.» Die Lage beim Hafenplatz bezeichnet Raths als ideal. So könnten Besucherinnen der Stadt am See auf vielen Ebenen – Bahn, Schiff, Velo – leicht abgeholt und betreut werden.

«Wir warten erst die Rückmeldungen bis Ende Jahr ab und besprechen dann mit St. Gallen-Bodensee-Tourismus, ob wir im kommenden Jahr gemeinsam etwas machen», sagt Raths und verweist auf den Support in Form von Werbematerial, der von St.Gallen-Bodensee-Tourismus komme. Zudem zahle SGBT 25'000Franken an das Projekt.

Auf Tourist Angels und Info-Stelen wird verzichtet

Die Tourist-Info in Rorschach habe ja vor allem als Billettverkaufsstelle einen Nutzen gehabt. Um den Gast abzuholen, müsse man aber dorthin, wo sich dieser auch bewege, hiess es im Dezember von Seiten von St.Gallen-Bodensee-Tourismus. Idee sei es, an Standorten, wie beispielsweise Würth-Haus oder Hörnlibuck, aktuelle Informationen verfügbar zu machen. Dies könne etwa mit Outdoor-Stelen geschehen, bei denen über touristische Angebote mittels Bildschirm informiert werde. Vorstellbar seien auch der Einsatz von Tourist Angels, wie sie in der Stadt St.Gallen bereits unterwegs seien. Diese Helfer stehen Feriengästen mit Rat und Tat zur Seite. Von beiden Angeboten sieht SGBT nun aber aufgrund der Entwicklung in Rorschach ab.