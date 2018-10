Weltmeisterin aus Wittenbach: Belinda Heeb hat den Beruf zum Hobby gemacht Die Wittenbacherin Belinda Heeb hat mit dem Coiffure-Nationalteam an der Weltmeisterschaft in Paris Gold geholt. Für ihre hochgesteckten Ziele opfert die 23-Jährige ihre Freizeit. Noemi Heule

Mit dieser ausgefallenen Hochsteckfrisur trat Belinda Heeb an der Weltmeisterschaft in Paris an. (Bild: Michel Canonica)

Pink und platinblond haben Belinda Heeb zu Gold verholfen. Jede Haarsträhne der Übungspuppe sitzt an ihrem Platz, zwei Farben in filigranen Zöpfen verflochten, zu einer Blüte geformt, fixiert und hochgesteckt. Vor drei Wochen musste der Mannequinkopf an der Weltmeisterschaft in Paris den prüfenden Expertenblicken standhalten. Nun thront er divenhaft im Salon an der St. Galler Engelgasse.

Hier im Geschäft von Francesca Vellone begrüsst Belinda Heeb aus Wittenbach ihre Kunden und lächelt ein immerfreundliches Coiffeuse-Lächeln. Auch an ihr sitzt jede einzelne der Zapfenlocken, die aschblond auf ihre Schultern fallen. Das Haar ihrer Kunden führt sie Strähne für Strähne zwischen die Finger mit den mit Strass bestückten Nägeln. Blitzschnell schnappt die Schere zu, Haarbüschel fallen zu Boden. Bei Belinda Heeb sitzt auch jeder Handgriff.

Das kommt nicht von ungefähr: Die 23-Jährige ist im Schweizer Nationalteam und seit kurzem Weltmeisterin in ihrem Beruf. Das siebenköpfige Nationalteam erschnitt sich unter Coach Enzo di Giorgio an der Hairworld 2018 eine Goldmedaille. In der Einzelkategorie Salon Cut hat Heeb einen Podestplatz nur knapp verpasst.

Frisieren im Arbeitsalltag, frisieren in der Freizeit

Ihren Beruf hat Belinda Heeb längst zum Hobby gemacht und drei Monate vor dem Wettkampf jeden freien Tag für das Training in Glattbrugg geopfert. «Da bleibt keine Zeit mehr für anderes», sagt sie. Und doch sei die strenge Vorbereitung schnell vergessen, nicht aber die Erfahrung und das Erfolgsgefühl. Ein Monat Zeit bleibt zum Verschnaufen, bevor das Training für die nächste Ausgabe Mitte Oktober wieder anläuft.

Seit einem Casting vor knapp zwei Jahren gehört Belinda Heeb zum Nationalteam des Verbandes Coiffuresuisse. Die diesjährige Weltmeisterschaft war bereits ihre zweite und nur einer von vielen Wettkämpfen, an denen sie teilgenommen hat. Das Wettbewerbshochgefühl will Belinda Heeb nicht mehr missen. «Wenn man erst einmal damit angefangen hat, kann man nicht mehr aufhören», sagt sie. Angestiftet hat sie einst Berufsbildnerin Francesca Vellone. «Man muss den Jungen den Beruf spannend machen», sagt diese. Vorausgesetzt, der Wille sei da.

Der Druck ist hoch, die Zeit knapp

Und der Wille ist bei Belinda Heeb schon immer da. Coiffeuse, der Beruf ihrer Mutter, ist seit jeher ihr Traumberuf. Von ihrer Mutter erhielt sie auch ihren ersten Übungskopf, an dessen Schopf sie erstmals mit Kamm und Schere hantierte. Ihre Lehrstelle trat sie am jetzigen Arbeitsort an. Und hier im ­Obergeschoss über der Engelgasse trainiert sie noch heute, wenn die Kundschaft auf sich warten lässt.

Überhaupt sei ihr Erfolg nur dank Unterstützung möglich, betont sie. Jener ihrer Chefin, die sie auch mal während der Arbeitszeit trainieren lässt, jener des Verbandes, der für Material und Reisespesen aufkommt, und ihres Teams, das eigens nach Paris reiste, um sie zu unterstützen. «Meine Nerven liegen kurz vor dem Wettbewerb nämlich blank», sagt sie und lacht ein helles Lachen, das sie jedem Satz anhängt. Denn der Druck sei hoch und die Zeit knapp. Ob Hochsteckfrisur oder Haarschnitt, innert 30 Minuten muss jede Frisur sitzen. Und auch ihre eigenen Ansprüche sind hoch, ihre Ziele hochgesteckt: «Nächstes Jahr will ich auch in der Einzelkategorie gewinnen.»