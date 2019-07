Interview Demenz-Spezialist am Kantonsspital St.Gallen: «Die Symptome sind bei unter 65-Jährigen mit Demenz oft etwas anders» Ansgar Felbecker ist Leitender Arzt am Kantonsspital St.Gallen. Häufig behandelt er über 65-Jährige, die schon lange Symptome von Demenz zeigen, aber erst nach Jahren die richtige Diagnose erhalten. Marlen Hämmerli

Personen, die früh an Demenz erkranken, erhalten die Diagnose oft erst nach Jahren der Ungewissheit. In der Ostschweiz gelangen Betroffene häufig irgendwann an Ansgar Felbecker, Leitender Arzt der Klinik für Neurologie am Kantonsspital St.Gallen.

Was macht die Diagnose bei Jungbetroffenen so schwierig?

Gerade bei Jungbetroffenen denken Angehörige, Patienten und Hausärzte nicht so sehr an diese Diagnose, weil es eine seltene ist. Oftmals wird eine Depression oder ein Burn-out vermutet, denn bei der Arbeit fällt oft zuerst auf, dass etwas nicht mehr stimmt. Als Experten haben wir eine andere Sicht. Wir betrachten die Symptome von einer anderen Seite und plötzlich wird es klar.

Sind die Hausärzte zu wenig sensibilisiert, dass Demenz auch im relativ jungen Alter auftreten kann?

Ja, das ist teilweise so. Aber da kann man niemanden einen Vorwurf machen, weil das in der Altersgruppe eine seltene Erkrankung ist. Ein Hausarzt kann nicht dasselbe Wissen über alle seltenen Erkrankungen haben wie ein Fachspezialist, der überwiegend junge Demenzpatienten sieht.

Was wird gemacht, um Hausärzte zu sensibilisieren?

In erster Linie ist Öffentlichkeitsarbeit wichtig. Vereine wie Mosaik sind unglaublich wertvoll, denn sie informieren darüber, dass die Krankheit auch Junge – also in der Regel ab 50 Jahren – betreffen kann. Zusätzlich bieten wir regelmässig Veranstaltungen für Fachpersonen an.

Was ist bei jungen Betroffenen speziell?

Zum einen, dass sie noch mehr im Leben stehen, sei es beruflich oder in Vereinen. Das bringt andere Herausforderungen mit sich. Auch die Symptome sind oft ein bisschen anders. Bei den jüngeren Menschen mit Demenz steht nicht so sehr die pure Gedächtnisstörung im Vordergrund. Probleme mit der Sprache sind häufig.

Entwickelt sich die Krankheit bei Jungbetroffenen auch anders?

Macht man nichts, sind die Verläufe bei Jüngeren eher ein bisschen schneller als bei Älteren. Gott sei Dank können junge Gehirne aber noch leichter lernen. Meistens – gerade bei Jüngeren – sind nur Teile des Gehirns vom Abbau betroffen. Der junge Mensch ist also noch etwas mehr in der Lage, mit Therapie dagegen anzuarbeiten und auch durch Lernen den Verlauf der Krankheit zu verlangsamen.



Wie kann die Krankheit bei Jungbetroffenen hinausgezögert werden?

Vor allem mit Therapien, die die Symptome angreifen. Dass kann zum Beispiel bei Sprachproblemen eine Sprachtherapie sein. Je nach Fähigkeiten und Interessen gibt es verschiedene Möglichkeiten: Musiktherapie oder Sport jeder Art. Das alles hilft momentan mehr als Medikamente, muss man leider sagen.

Es geht also darum, das Gehirn aktiv zu halten.

Genau, Training auf allen Ebenen. Physiotherapie und Sport helfen insofern, dass es die ganze Verarbeitung von kognitiver Information verbessert, wenn wir uns körperlich bewegen. Sprachtherapie hilft, die Sprache länger zu erhalten. Ergotherapie hilft bei vielen Alltagsaufgaben. Je nach Symptomen muss man die Therapie individuell zusammensetzen.

Gibt es eine Möglichkeit, der Krankheit vorzubeugen?

Jein, Man kann Demenz nicht zuverlässig vorbeugen. In dem Sinne, dass man die Krankheit verhindert. Aber wenn man eine grössere Gruppe anschaut, zum Beispiel die Schweizer Bevölkerung, dann können wir mit sinnvoller Prävention bis zu zehn Prozent der Demenzfälle verhindern. Im Einzelfall kriegt jemand, der sinnvolle Prävention betreibt, die Demenz etwas später als er sie sonst bekommen hätte. Das ist für den Einzelnen vielleicht nicht so relevant, aber für die Gesellschaft sehr relevant.

Das würde zehn Prozent weniger Kosten bedeuten?

Zehn Prozent weniger Kosten ist enorm. Das sind grosse Summen, die man sparen könnte. Demenzpflege ist teuer.

Was ist «sinnvolle Prävention»?

Das bedeutet in erster Linie regelmässige körperliche Aktivität. Also Sport treiben, auf die Ernährung schauen, nicht übermässig Alkohol trinken nicht rauchen, der Zuckerkrankheit vorbeugen und Bluthochdruck vermeiden.

Aber diese Massnahmen müssen früh angreifen, weil die Prozesse im Gehirn, die eine Demenz verursachen, viele Jahre vor Ausbruch der Demenz beginnen. Bei Alzheimer beispielsweise können wir schon bis zu 20 Jahre vorher messen, dass sich da etwas im Gehirn tut. Und dieser Prozess ist, wenn er mal begonnen hat, nicht mehr aufzuhalten. Wenn wir Prävention machen wollen, muss das schon im frühen bis mittleren Erwachsenenalter starten.