Engelburg: Dem Jugendtreff fehlen die Jugendlichen Der Jugendtreff in Engelburg ist oft leer. Der Gemeinderat Gaiserwald will deshalb bis zu den Sommerferien entscheiden, ob er den Treff schliesst. Dafür würde jener in Abtwil erweitert werden. Perrine Woodtli

Der Jugendtreff in Engelburg. (Bild: PD)

Freitagabend in Engelburg. Im Jugendtreff verweilen zwei, drei Jugendliche. Am Vorabend blieb der Treff leer. Dieses Bild bietet sich regelmässig im Jugendtreff. Die Besucherzahlen sind in den vergangenen anderthalb Jahren deutlich zurückgegangen, wie der Gemeinderat Gaiserwald im Mitteilungsblatt schreibt. Durchschnittlich nutzten jeweils drei Besucher am Freitagabend den Treff. Am Donnerstagabend sei im Durchschnitt nur jemand dort. Häufig kommt es vor, dass gar niemand erscheint. Trotzdem sind immer Mitarbeiter der Offenen Jugendarbeit während des ganzen Abends vor Ort.

Boris Tschirky, Gemeindepräsident Gaiserwald (Bild: Jil Lohse)

Weil die Zahlen konstant tief sind, überlegt sich der Gemeinderat, den Jugendtreff zu schliessen. «Wir werden uns mit der Situation auseinandersetzen und vor den Sommerferien über die Zukunft des Treffs entscheiden», sagt Gemeindepräsident Boris Tschirky. «Der Gemeinderat will herausfinden, woran es liegt, dass so wenige das Angebot nutzen. Früher war das anders.» Es müssten nun verschiedene Fragen geklärt werden. Man erhoffe sich auch Rückmeldungen, insbesondere von den Jugendlichen.

Abtwil würde von Öffnungszeiten profitieren

Wie viele Besucher es bräuchte, damit der Jugendtreff erhalten bliebe, kann Tschirky so nicht sagen.

«Dass wir erst jetzt darüber nachdenken, den Jugendtreff zu schliessen, zeigt aber, dass unsere Schmerzensgrenze relativ hoch ist.»

Wenn «halt aber gar niemand mehr komme», müsse man sich das Ganze schon überlegen. Das Angebot sei dem Gemeinderat jedoch wichtig.

Falls der Treff geschlossen wird, werden die Öffnungszeiten in Engelburg dem Treff in Abtwil zugutekommen. Dieser hat heute dienstags, mittwochs und samstags geöffnet und hätte somit an mehr Tagen offen. Der Jugendtreff würde zudem durch andere Angebote ausgebaut. Der Abtwiler Treff läuft im Gegensatz zu seinem Pendant in Engelburg gut. Durchschnittlich 20 Jugendliche verbringen ihren Samstagabend dort. Am Mittwochnachmittag seien es gut zwölf, am Dienstagabend sechs.