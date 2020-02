«De Pfuus isch dusse»: Das Fasnachskomitee Abtwil hört auf

An ihrer Abschiedsparty am 22. Februar will das Fasnachtskomitee (Fako) die Besucher im Schützenhaus in Abtwil mit einem «speziellen Abend überraschen». Neben der Schnitzelbank «Stächmuggä» und dem Schellenclub Nösslerjäger hat das Fako auch einige «Special Guests» eingeladen. Ausserdem findet an diesem Abend die 25.Schnoguwahl statt. Für gute Stimmung wird auch die musikalische Begleitung von DJ Ferdi sorgen. (elf)