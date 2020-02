«Das Wort Schwindel gibt's für mich nicht»: Kranführer Selami Veseli sitzt auf dem höchsten Arbeitsplatz der Stadt St.Gallen Das Haus 04 des Kantonsspitals St.Gallen ist mit 78 Metern das höchste Gebäude der Stadt. Kranführer Selami Veseli sitzt in seiner Kranführerkabine noch zwei Meter höher. Wenn er Zeit hat, macht er mit seinem Handy Fotos von der Aussicht.

Zehn Stunden pro Tag bleibt Selami Veseli in der Höhe: Nicht einmal fürs Mittagessen klettert er die Leitern hinunter. Bild: Ralph Ribi

Es ist noch dunkel, wenn Selami Veseli um 6.30 Uhr die Leitern des Krans auf der Grossbaustelle des Kantonsspitals hochklettert. Im Rücken sichert ihn ein Gitter vor dem Absturz. Eine Viertelstunde braucht er für den Aufstieg. Das benachbarte Haus 04 des Kantonsspitals ist mit 78 Metern das höchste Gebäude in St.Gallen. In seiner Kranführerkabine sitzt Selami Veseli 80 Meter über dem Erdboden – auf dem aktuell höchsten Arbeitsplatz der Stadt.

Hier liege es nicht drin, in letzter Minute an den Arbeitsplatz zu hetzen. Der 59-Jährige braucht Zeit zum Verschnaufen. Deshalb achtet er darauf, dass er 20 Minuten vor Arbeitsbeginn oben ankommt. In der Kranführerkabine nimmt er als erstes die kleine Kaffeemaschine in Betrieb, trinkt einen Kaffee und schaut auf die Lichter der Stadt, bis auch seine Arbeitskollegen auf der Baustelle erscheinen. Um 7 Uhr geht es los. Dann muss er bereit sein.

Volle Konzentration ist gefragt

Drei Kräne ragen auf der Baustelle im Zentrum des Spitalareals in die Höhe. Sie sind 60, 70 und 80 Meter hoch, damit sie einander nicht in die Quere kommen. Unten entstehen eine Tiefgarage mit 450 Plätzen und ein Bettenhochhaus mit 96 Zimmern. Acht Jahre dauert es noch, bis die Bauarbeiten auf dem Spitalareal abgeschlossen sind.

Selami Veseli Bild: Christina Weder

Er brauche volle Konzentration, sagt Kranführer Veseli. «Meine Arbeit auf der Baustelle ist wie ein Actionfilm im Fernsehen.» Er dürfe nichts verpassen, keine Sekunde die Augen abwenden. Meist sitzt er vornübergebeugt auf seinem gepolsterten Sessel und blickt durch den Glasboden zu seinen Füssen auf die Baustelle hinunter. Zwar hat er eine Kamera mit Zoom-Funktion zur Verfügung. Doch er braucht sie nur für etwa zehn Prozent seiner Arbeit. Den Grossteil mache er von blossem Auge.

«Ich muss alles sehen – sogar eine Katze auf der Baustelle.»

Auf den Rega-Heli muss er keine Rücksicht nehmen. Er fliegt unter ihm an. Von oben wirkt alles winzig klein, doch das Auge gewöhne sich daran, sagt der Kranführer. Er muss nicht nur mit der Höhe klarkommen, sondern auch mit dem Schwanken des Krans. Je nach angehängter Last und Windverhältnissen, schwingt dieser bis zu drei Meter hin und her. «Ich denke nicht darüber nach», sagt Veseli. Das Wort Schwindel habe er aus seinem Vokabular gestrichen. Vergangene Woche war die Baustelle einen Tag geschlossen, als Sturm Sabine tobte. Doch bereits am folgenden Tag sass Veseli wieder auf dem Kran.

Vier Sprachen über Funk

Er liebe seine Arbeit, auch wenn er den ganzen Tag alleine in der Kabine sitze. «Ich habe keine Zeit, mich einsam zu fühlen.» In Gedanken sei er bei seinen Arbeitskollegen am Boden. Über Funk ist er mit ihnen verbunden. Gesprochen wird Albanisch, Serbisch, Portugiesisch und Deutsch. Veseli fällt es leicht, Sprachen zu lernen. Das kommt ihm auf dem Bau entgegen.

Wenn er die Lasten an bestehendem Gebäude vorbeisteuert, darf nichts zu tief schweben und nichts herunterfallen. Einmal sei er mit der Kette irgendwo hängen geblieben. Da hätten Kräfte auf den Kran eingewirkt, die er nicht mehr unter Kontrolle hatte. «Es hat gewackelt ‹wie Satan›.» Dennoch: In 35 Berufsjahren habe er keinen Unfall erlebt, bei dem jemand verletzt worden sei. Vorsicht sei wichtig auf dem Bau, aber es brauche auch Glück.

7 Bilder 7 Bilder PD

Am Freitag zieht er mit dem Kran einen Kebab hoch

Wenn der Kranführer erst einmal in seiner Kabine sitzt, kommt er nicht so schnell wieder herunter. Fürs Interview macht er eine Ausnahme. Doch meist bleibt er zehn Stunden in der Höhe – bis Feierabend um 17 Uhr. Viel Platz hat er nicht. Seine Kabine misst anderthalb auf zwei Meter. Wenn er auf seinem Sessel sitzt, steht linkerhand die Kaffeemaschine, rechterhand ein Klapptischchen.

In einem Regal hat er einen Vorrat aus Chips, Zigaretten, Guetzli, Wasser und Red Bull angelegt. Zwischen 12 und 13 Uhr wärmt er sich eine Pizza im Toaster, trinkt Kaffee, schaut auf Facebook nach und telefoniert mit seiner Frau. Am Freitag ist jeweils «Kebab-Tag». Dann stecken die Arbeitskollegen am Boden einen Döner Kebab in eine umfunktionierte PET-Flasche, die er mit dem Kran hochzieht.

Er könnte auch ohne Essen durchhalten, sagt Veseli. Denn die Arbeit als Kranführer sei körperlich nicht anstrengend.

«Mein Leben besteht aus Sitzen und Liegen.»

Erst im Frühling kommt er wieder zu mehr Bewegung, wenn er sich zu Hause in seinem Garten zu schaffen macht. Er hat eine grosse Familie mit vier erwachsenen Kindern und sechs Grosskindern.

Gleiches Sujet, wechselnde Stimmungen

Zum Beruf des Kranführers sei er zufällig gekommen, erzählt Selami Veseli. Er stammt aus Ex-Jugoslawien, aus dem heutigen Serbien. Sein erster Beruf war Lehrer für albanische Sprache und Geschichte. Als er in die Schweiz kam, habe er sich umorientieren müssen. Seit 35 Jahren arbeitet er für die Firma Stutz AG als Kranführer. Nächstes Jahr wird er im Alter von 60 Jahren pensioniert.

Wenn er Zeit hat und das Wetter passt, macht er auf dem Kran Fotos. Tausende Aufnahmen hat er auf seinem Handy gespeichert. Aus der Vogelperspektive dokumentiert er den Baufortschritt oder fotografiert den Ausblick über die Stadt – zu allen Tages- und Jahreszeiten, mit Nebel, Wolken, Sonnenschein und den Lichtern der Nacht. Die Bilder teilt er auf den sozialen Netzwerken. Er wolle den Menschen zeigen, was er da oben sehe. Abends um 17 Uhr klettert der Kranführer herunter. Fünf Minuten dauert es, und er hat wieder festen Boden unter den Füssen.