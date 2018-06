Das Warten hat ein Ende: Das St.Galler Kinderfest findet am Mittwoch statt Nach elf Verschiebungen spielt das Wetter endlich mit: Die Verantwortlichen des Kinderfestes haben sich entschlossen, das grösste Stadtsanktgaller Fest am Mittwoch über die Bühne zu bringen. Stephanie Martina

Ein grosser Teil des Kinderfestes findet auf der Lindenwiese am Rosenberg statt. (Bild: Tagblatt)

Am Mittwochmorgen soll die St.Galler Bevölkerung durch Kanonenschüsse geweckt werden. Und das kann nur eines bedeuten: Das Kinderfest findet statt, wie die Stadt am Montag in einer Mitteilung schreibt.

Seit über einem Monat wird der Druchführungstermin immer wieder verschoben – elf Mal insgesamt. Der erste angesetzte Termin war der 16. Mai. Danach wurde das Kinderfest auf den 23. Mai verschoben, dann auf den 29. Mai. Plötzlich teilten die Organisatoren mit, dass sich die Wetteraussichten gebessert hätten und das Fest doch bereits am 25. Mai durchgeführt werden könne. Eine solche Rückverschiebung gab es bisher noch nie. Doch auch der 25. Mai fiel ins Wasser, der nächste Termin blieb der 29. Mai. Es folgten sieben weitere Verschiebungstermine.

Der Termin steht: Das Kinderfest findet am 20. Juni statt. (Bild: kinderfest.ch)

Am Mittwoch, 20. Juni, kann das Kinderfest nun endlich stattfinden. Das Wetter spielt mit: Die Prognosen versprechen ideale Bedingungen mit sonnigem Wetter und angenehmen Temperaturen, schreibt die Stadt. Es müsse allerdings in Kauf genommen werden, dass der Boden bei den Bühnen aufgrund der Regenfälle von Sonntag auf Montag stellenweise nicht begehbar sein werde.

Viel Reserve hätte die Stadt nicht mehr gehabt: Der 20. Juni ist der siebtletzte mögliche Durchführungstermin.