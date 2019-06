Das Wachstum wird abflachen - Schluss mit Neueinzonungen in Häggenschwil

Mit der Demission von Alan Germann ist das Amt des Schulpräsidiums mit Einsitz im Gemeinderat neu zu besetzen. Eine überparteiliche Findungsgruppe schlägt die parteilose Astrid Hafner-Popp vor. Die Primarlehrerin lebt in Lömmenschwil und führt dort mit ihrem Mann einen Bauernbetrieb mit Milchwirtschaft und Mostobst, wie sie im Rahmen einer Vorstellungsrunde kundtat. Als Lehrerin habe sie in den letzten Jahren alles praxisnah miterlebt, so die Kandidierende. Sie wolle helfen, gute Rahmenbedingungen für die Schule zu schaffen. Massgebend, dass die Kinder gerne zur Schule gehen, seien die Lehrer. Und damit es diesen gut gehe, brauche es entsprechende Anstellungsbedingungen. Eine offene Kommunikation schreibt sich Astrid Hafner-Popp ebenso auf die Fahne. Die Ersatzwahl für das Schulpräsidium findet am 30. Juni statt. (rf)