Das teure Waaghaus in St. Gallen: Ein Stadtparlamentarier will es genauer wissen Für Veranstaltungen im markanten Gebäude fallen hohe Gebühren an. Das stört die Genossenschaft Unterer Brühl.

Zehn Einbauelemente verschliessen die Torbögen des Waaghauses. Diese gingen 2015 in den Besitz der Stadt über. Hanspeter Schiess

Werner Kühne rieb sich die Augen, als er den Betrag sah. Für den zehntägigen Barbetrieb im Waaghaus während der diesjährigen Olma hatte die Stadt allein 8280 Franken an Gebühren in Rechnung gestellt. «Das sind happige Preise.» Der Betreiber der Bar im Waaghaus hatte Kühne die Rechnung gezeigt, worauf dieser aktiv wurde. Er wollte mit der Stadt ins Gespräch kommen und wissen, wie sich die Gebühren zusammensetzen.

Kühne sitzt nicht nur für die FDP im Stadtparlament, er ist seit exakt einem Jahr auch der Präsident der Genossenschaft Unterer Brühl. Insbesondere während der Olma-Zeit ist diese aktiv. «Sie organisiert zusammen mit Dritten die räumliche und festliche Verbindung zwischen dem Festgelände und der Altstadt», steht im Handelsregister. Die Genossenschaft stellt den Platz für das FM1-Zelt und das «Cave Vaudiose»-Fonduestübli zur Verfügung. Und sucht jeweils den Betreiber für die Festhütte im Waaghaus.

Kühnes Kalkül

Werner Kühne bei einer Sitzung des St.Galler Stadtparlaments Benjamin Manser

Wegen den hohen Gebühren suchte Kühne das Gespräch mit der Stadt. Mitte Oktober sagte er an der Generalversammlung der Genossenschaft aber auch, die Gebühren für die Benützung des Erdgeschosses des Waaghauses hätten sich um 80 Prozent erhöht. Das sorgte für Erstaunen im Publikum und auch die anwesende Stadträtin spitzte die Ohren. Dies schien Kühnes Kalkül zu sein. Doch er hatte sich etwas weit aus dem Fenster gelehnt, wie er nun selbst zugibt.

Denn seine plakative Aussage hat eine Vorgeschichte: In den Jahren 2016 bis 2018 profitierte die Genossenschaft Unterer Brühl nämlich noch von einer Sonderreglung. 2015 hatten die Genossenschafter die zehn Einbauelemente für die Torbögen des Waaghauses an die Stadt verkauft. Drei Tore waren im Jahr zuvor aufgrund von geänderten Vorschriften der Feuerpolizei für 30'000 Franken neu erstellt worden.

Stein des Anstosses: Die Torbögen am St.Galler Waaghaus. Hanspeter Schiess

Im Gegenzug genoss die Genossenschaft während drei Jahren vergünstigte Tarife. 2019 kamen erstmals die vollen Gebühren zum Zug. «Als ich den Betrag sah, konnte ich mir aber nicht vorstellen, dass allein die Torbögen derart ins Gewicht fallen», sagt der Genossenschaftspräsident. Tun sie aber. Dies sei ihm in den Gesprächen aufgezeigt worden.

«Ich kann die Tarife so akzeptieren.»

Während 94 Tagen im Jahr genutzt

Im Gebührenkatalog der Stadt ist aufgelistet: Für einen Halbtags- oder Abendanlass wird eine Benützungspauschale von 250 Franken erhoben, ein ganzer Tag kostet 450 Franken und bei einem Wochenanlass sind 1650 Franken Gebühren fällig. Wichtig dabei ist: bei kommerziellen Anlässen verdoppelt sich die jeweilige Pauschale.

Das Erdgeschoss des Waaghauses wurde in diesem Jahr an 94 Tagen genutzt. Kommerzielle Anlässe fanden an 35 Tagen statt, wie die Stadtpolizei auf Anfrage mitteilt. Als kommerziell ausgerichtet gelten die Beiz während der Olma und der Offa sowie das Oktoberfest. Auch Auf- und Abbauarbeiten sind in den 35 Tagen eingeschlossen.

An 59 Tagen fanden 2019 nicht-kommerzielle Anlässe im Waaghaus statt. Dazu zählen etwa die mehrmals stattfindenden Freundschaftsfeste, der Begegnungstag, der Veloflohmarkt oder aktuell der Adventsmarkt.

Denkmalschutz redet mit

Kühne betont, die Genossenschaft leiste mit den Veranstaltungen im Waaghaus einen Beitrag zur Belebung der Innenstadt. Auch deshalb habe er herauszufinden wollen, ob die Stadt bei allen Veranstaltern mit gleichen Ellen messe, sagt der Stadtparlamentarier. Und er wolle die Bevölkerung wissen lassen, wie hoch die Gebühren für die Nutzung des Waaghauses seien.

«Viele meinen, dass wir uns eine goldene Nase verdienen.»

Mit Blick auf die Gebühren sei dies nicht zutreffend. Hinzu kämen weitere Aufwände, etwa für den Aufbau, die Beleuchtung und Heizung.

Stadtbaumeister Hansueli Rechsteiner PD

Ähnlich tönt es bei Stadtbaumeister Hansueli Rechsteiner: «Mit den Gebühren für den Auf- und Abbau der Torbögen wollen wir nicht reich werden.» Die Stadt wolle die Kosten decken. Alle Veranstalter würden gleich behandelt. Zudem gelte das Verursacherprinzip.

Doch warum werden die temporären Tore überhaupt ständig auf- und abgebaut? Laut Rechsteiner redet die Denkmalpflege mit. «Sie möchten das Erdgeschoss des Waaghauses grundsätzlich offen halten.» Das St.Galler Wahrzeichen aus dem 16. Jahrhundert sei für eine offene Nutzung gebaut worden. Die Einbauelemente seien ohnehin eine Behelfslösung. «Denn die Torbögen werden dem Haus nicht gerecht.»