Das St.Galler Stadtparlament hat die Rechnung verabschiedet: Alle wollen mehr investieren

St.Galler Stadtrat will 30 Millionen sparen: Der Verteilkampf hat schon begonnen

Die St.Galler Stadtregierung will mit «Fokus 25» die Stadtkasse ab 2021 jährlich um rund 30 Millionen Franken entlasten. Links und in der Mitte des Stadtparlaments steht man der Übung skeptisch gegenüber. Rechts dagegen fühlt man sich in der eigenen Finanz- und Steuerpolitik bestätigt.