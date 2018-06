Das St.Galler Kinderfest wird ein weiteres Mal verschoben Das Gewitterrisiko ist zu hoch: Das St.Galler Kinderfest wird definitiv nicht am Mittwoch, 6. Juni, stattfinden. Neu haben die Verantwortlichen des grössten Stadtsanktgaller Festes den 8. Juni im Visier. Tim Naef

Die Kinderfestbühne bleibt auch am Mittwoch leer. (Tagblatt)

Keine Kanonenschüsse am frühen Mittwochmorgen: Die Stadt St.Gallen hat sich für eine weitere Verschiebung des Kinderfestes entschieden. "Aufgrund der weiterhin anhaltend instabilen Wetterlage mit sonnigen Tagen, jedoch gegen Nachmittag ansteigender Schauer- und Gewittertendenz, wird das Kinderfest am 6. Juni nicht durchgeführt", schreibt die Stadt in einer Medienmitteilung. "Als nächster Termin wird der Freitag, 8. Juni, ins Auge gefasst."

Alle Teile des Kinderfests – Umzug, Bühnenaufführungen und Abendprogramm – sollen bei besten Bedingungen stattfinden können. Aus diesem Grund werde eine Wettersituation abgewartet, welche die Durchführung bis Mitternacht garantiert. Die nächste Information zur Durchführung erfolgt am 6. Juni, so die Stadt.

Mit der neuerlichen Verschiebung bleiben der Stadt noch 14 mögliche Durchführungstermine. Als letztmögliches Datum kommt dabei der 2. Juli in Frage.

Nicht nur das Wetter ein Problem

Doch nicht nur das Wetter macht die Sache für die Verantwortlichen schwierig. Bis zum 2. Juli gibt es noch drei Sperrdaten, an denen das grösste Stadtsanktgaller Fest nicht stattfinden kann. Zum einen blockiert das New Orleans Festival den 19. Juni. Zum anderen geht Ende Juni das Open Air St.Gallen über die Bühne, welches den 28. und 29. Juni als Durchführungstermin verunmöglicht.