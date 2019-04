Das Sportfest Häggenschwil ist auf Kurs 600 Helfer, 1500 Turner: Das Sportfest Häggenschwil hat grosse Dimensionen. In den nächsten eineinhalb Monaten laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Doch die Hauptprobe steht noch an. David Grob

Bereits 2016 fand das Sportfest im Kanton St. Gallen statt. Nach Gossau ist nun Häggenschwil Austragungsort. (Bild: Michel Canonica)

Sekunde für Sekunde zählt der Countdown auf der Website hinunter. Noch 44 Tage, dann beginnt das Sportfest in Häggenschwil. Am Pfingstwochenende vom 8. und 9. Juni messen sich Turner und Sportler in diversen Kategorien vom traditionellen Sektionsturnen bis zu verschiedenen Spielsportarten. Die Festivitäten starten mit einer Party bereits am Freitagabend.

«Die Vorbereitungen laufen sehr gut», sagt der Präsident des Organisationskomitees (OK), Christof Hafner. Derzeit seien die Festführer im Druck, insgesamt 2500 Exemplare. Hafner sagt:

«1500 Sportlerinnen und Sportler aus rund 75 Vereinen aus der ganzen Deutschschweiz haben sich bereits angemeldet.»

Christof Hafner, OK-Präsident Sportfest Häggenschwil (PD)

Dies war das angestrebte Ziel und die optimale Grösse. «So sollten wir an keine Kapazitätsgrenze stossen.» Hafner freut sich über die Anmeldungen, hat doch der festgesetzte Termin am Pfingstwochenende zuerst Bedenken ausgelöst. Zu wenige Anmeldungen wurden befürchtet. Doch nun rechnen Hafner und sein Team mit 2500 bis 3000 Besuchern am Festwochenende.

Hauptprobe mit der Jugendriege

Noch rund eineinhalb Monate bleiben Hafner und den weiteren elf OK-Mitgliedern für die Vorbereitungen. «Im nächsten Schritt geht es darum, die einzelnen Disziplinen-Chefs im Regelwerk zu schulen», sagt Hafner. Hierzu führt das OK am kommenden Samstag ein kleines vereinsinternes Turnfest mit der Jugendriege durch. «Ein Testlauf», wie Hafner sagt. Es gehe darum, kleinere Kinderkrankheiten bereits im Vorfeld des eigentlichen Anlasses festzustellen, um diese noch behandeln zu können. Im Fokus der Hauptprobe steht aber eine neue Software für die Resultate der Disziplinen, die so bereits im Einsatz ein erstes Mal auf Herz und Nieren geprüft wird.

600 Helfer leisten 6000 Arbeitsstunden

1500 Stunden haben Hafner und sein OK bereits in die Planung investiert. Bis nach dem Fest werden weitere 1000 Stunden hinzukommen, schätzt Hafner. Zum Einsatz der OK-Mitglieder kommen weitere 6000 Stunden der 600 Helferinnen und Helfer, die am Fest im Einsatz stehen werden. Mehrheitlich sind diese Mitglieder anderer Vereine aus der Umgebung oder eigene Vereinsmitglieder. «Man hilft sich bei uns im Dorf gegenseitig. Darüber sind wir natürlich sehr froh», sagt Hafner.