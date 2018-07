«Das Spital braucht diesen Ort»

Der 49-jährige Sepp Koller studierte in Fribourg und Rom Theologie. Danach war er zunächst in der Pfarrei St.Otmar in St.Gallen tätig, bevor er nach Gossau zog, wo er während fünf Jahren in der Andreas- und 15 Jahren in der Paulus-Pfarrei mitwirkte. Seit 2016 ist er Mitglied im katholischen Seelsorgeteam des Kantonsspitals St.Gallen. Dazu gehören evangelische und katholische Theologen. Sie unterstützen Patienten, deren Angehörige, aber auch Spitalmitarbeiter in der Bewältigung von Krankheit, Trauer und anderen Lebensfragen. (ren)