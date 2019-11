«Das sind ungleich lange Spiesse»: Ein Wittenbacher will mehr Möglichkeiten, um seine Meinung öffentlich zu äussern

Südkoreaner besuchen die Bürgerversammlung in Wittenbach: «Ich war überrascht, dass nicht einer am Handy war»

Vier Tage hat eine Delegation aus Südkorea in Wittenbach verbracht. Wie alle anderen war auch Song Oh Seong zum ersten Mal in der Schweiz. Er ist Parlamentsabgeordneter in der Provinz Gyeongsangnam-do, die im Südosten von Südkorea liegt. Song Oh Seong erzählt, wie ihm die Bürgerversammlung gefallen hat und was ihn überrascht hat.