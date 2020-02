Ausgeläutet: Die evangelische Kirche Rorschach schaltet ihre Glocken in der Nacht ab

Wer die Schlagworte «Kirchenglocken» und «Streit» googelt, stösst auf eine schier endlose Zahl von Fällen überall in der Schweiz. Kirchenglocken geben im ganzen Land immer wieder zu reden. Ein prominentes Beispiel stammt aus dem zürcherischen Wädenswil und beschäftigte im Jahr 2017 das Bundesgericht. Obwohl dieses entschied, dass die Glocken auch künftig nachts alle 15 Minuten schlagen dürfen, hat der Fall viele Kirchgemeinden verunsichert. Im Kanton Zürich setzten einige die nächtlichen Glockenschläge aus Angst aus. Andernorts stossen solche Fälle Diskussionen an. Wie jetzt in Rorschach oder etwa in Wittenbach, wo die katholische und die evangelische Kirche schon seit etwa zwei Jahren nachts verstummen.