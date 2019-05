Das Schulhaus Buchwald feiert 100. Geburtstag Im Osten der Stadt feiert das Schulhaus Buchwald seinen 100. Geburtstag. Ab heute gibt es verschiedene Anlässe für die Öffentlichkeit. Am Samstag findet das grosse Jubiläumsfest statt. Christoph Renn

Vor hundert Jahren ist aus einer Textilfabrik das Schulhaus Buchenwald entstanden. Seither wurde es stetig ausgebaut. (Bild: Urs Bucher)

Zahlreiche Schulhäuser in der Stadt haben in diesem Jahr ein Jubiläum. In diesen Tagen feiert das Schulhaus Buchwald im Osten der Stadt seinen 100. Geburstag: Seit 1919 gehen dort Primarschulkinder ein und aus. Vergangene Woche wurde das Schulhaus «Halden» 50 Jahre alt (Ausgabe vom 18. Mai).

Ursprünglich war das Gebäude des heutigen «Buchwald» eine Textilfabrik. In mehreren Etappen wurden die Räume zu Klassenzimmern umgebaut. 2003 wurde das Schulhaus Buchwald erweitert, 2013 wurde es saniert und eine Turnhalle kam hinzu. Heute beherbergt das Gebäude einen Kindergarten, Klassen der Grund-und Mittelstufe und die Tagesbetreuung.

Die Klassengrösse wurde halbiert

In seiner hundertjährigen Geschichte hat sich das «Buchwald» stetig verändert. «Die Klassengrösse, die Pädagogik, die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Eltern sind nicht mehr mit früher zu vergleichen», sagt Hanspeter Krüsi, Schulleiter im «Buchwald». So hätten in den Anfangszeiten rund 40 bis 50 Schülerinnen und Schüler gleichzeitig dem Frontalunterricht ihres Lehrers gelauscht. Heute hat sich die Klassengrösse auf rund 20 Kinder verkleinert. «Zudem ist der Unterricht stärker auf die individuellen Bedürfnisse und Stärkern der Kinder ausgerichtet. Die Redezeit der Lehrpersonen wurde kürzer», sagt Krüsi.

Etwas hat sich über die hundert Jahre nicht verändert: die kulturelle Vielfalt im Schulhaus. «Das Buchwald-Quartier wurde früher vor allem von Italienern bewohnt und darum im Volksmund auch ‹Klein-Venedig› genannt», sagt Hanspeter Krüsi. Entsprechend hoch war der Anteil Kinder im Schulhaus mit italienischem Hintergrund. In den 1980er- und 1990er-Jahren seien viele Personen aus Ex-Jugoslawien ins Quartier gezogen. «Heute wohnen viele Eritreer und Somalier hier.»

Kinder aus 20 Nationen in einem Schulhaus

Heute werden im Schulhaus Buchwald im Osten der Stadt Kinder aus 20 Nationen unterrichtet. Insgesamt besuchen 140 Kinder das «Buchwald». In der ganzen Schuleinheit der Mikado-Mehrklassenschule Heimat-Buchwald werden über 370 Kinder unterrichtet. Im Zentrum der Festivitäten stehen deshalb die Kinder und ihre verschiedenen Kulturen. Am Samstag findet das grosse Jubiläumsfest statt.