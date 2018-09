Swiss-Skills-Gewinner: «Das Publikum hat mitgefiebert!» Bei den diesjährigen Swiss Skills in Bern hat Patrick Güttinger zum zweiten Mal Gold gewonnen. Der in Rorschach tätige Dachdecker und Fassadenbauer hat sich nun für die Weltmeisterschaften in China qualifiziert. Viven Huber

Der 22-jährige Patrick Güttinger ist Sieger der Disziplin Fassadenbau bei den Swiss Skills. (Bild: PD)

Patrick Güttinger, wie war die Stimmung bei den Swiss Skills?

Patrick Güttinger: Es war super. Der Anlass war noch grösser als letztes Mal. Es kamen auch viele Leute, die ich kenne, um uns zuzuschauen. Das ganze Publikum fieberte mit uns mit. Das fand ich sehr schön.

Haben Sie sich auf den Wettbewerb vorbereitet?

Wir hatten einen Übungstag in der Schule. Sonst ist es eher schwierig, in diesem Beruf etwas zu üben. Man braucht vor allem Routine.

Sie haben schon einmal gewonnen. Sehen Sie die anderen Teilnehmer noch als Konkurrenz?

Ja, auf jeden Fall. Schon kleine Nuancen können den Wettkampf entscheiden. Deshalb kommt es auch etwas drauf an, ob man einen guten Tag hat.

Was gefällt Ihnen am meisten an Ihrem Beruf?

Ich wollte schon als Kind Dachdecker und Fassadenbauer werden. Der Beruf hat mich schon damals fasziniert. Am meisten gefällt mir die Abwechslung. Man arbeitet mit vielen unterschiedlichen Materialien. So ist die Arbeit immer etwas anders.

Wollen Sie sich irgendwann selbstständig machen?

Nein, das ist nicht so meins. Ich bin nicht der Typ, der gerne verkauft, ich arbeite lieber ruhig für mich. Im Moment bin ich zufrieden damit, bei der Streule + Alder in Rorschach zu arbeiten.

Wie bereiten Sie sich auf die Weltmeisterschaften 2020 in China vor?

Bei den Weltmeisterschaften werden wir uns sieben mal drei Tage lang treffen, um zu üben. Weil wir in Peking im Zweierteam antreten, wird die Aufgabe sein herauszufinden, wer was besser kann und so die Arbeiten aufzuteilen.