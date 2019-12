Das Mörschwiler Pferd mit dem Marschbefehl: Nun hat es seinen letzten WK geleistet Fabian Füger aus Mörschwil und sein Pferd RS Toulouse haben kürzlich ihren letzten Diensttag im Militär absolviert.

Hauptmann Fabian Füger mit seinem Pferd bei der Fahnenabgabe im Stadion Gründenmoos. Bild: Urs Bucher

Trainsoldaten wie Fabian Füger sind sich eigentlich eine andere Umgebung gewohnt. Ihre Aufgabe ist es, zusammen mit ihren Pferden die Logistik der Armee auch in unwegsamem Gelände, vor allem im Gebirge, sicherzustellen. Sie bringen Ausrüstung und Verpflegung an Orte, die anders nicht zu erreichen sind. Doch an diesem Tag Ende November sind Hauptmann Füger und sein Pferd RS Toulouse im Stadion Gründenmoos.

Es ist ein besonderer Moment für beide, denn sie sind für die Fahnenabgabe in ihrem letzten WK nach St.Gallen gekommen. Füger, im Zivilleben Geschäftsleitungsmitglied der gleichnamigen Mörschwiler Bäckerei, ist danach fertig mit dem Militär. In rund zehn Jahren hat der 30-Jährige über 1000 Diensttage geleistet. Auch sein neunjähriges Pferd wird aus dem Dienst entlassen.

Das Pferd wird «militarisiert»

Seine spezielle Militärkarriere fängt schon vor der RS an. Obwohl Füger seit der Kindheit reitet, ist keineswegs selbstverständlich, dass er als Trainsoldat eingeteilt wird.

«Als gelernter Bäcker kommt man normalerweise in die Küche», sagt er.

Darum absolviert er im Kompetenzzentrum für Veterinärdienst und Armeetiere in Bern einen Vorkurs, an dem geprüft wird, ob er sich als Trainsoldat eignet. Das tut er, der Rest ist dann nur noch Formsache.

Sein erstes Pferd, Violine, erhält Füger sechs Wochen nach Beginn der Rekrutenschule. Die Armee kauft dafür jedes Jahr junge Freiburger und bildet sie aus. Das Pferd wird «militarisiert», wie er es nennt. Das heisst, dass es dienstpflichtig ist und wie die Soldaten vor dem WK einen Marschbefehl bekommt. Die Trainsoldaten lernen während der RS, wie man ein Pferd sattelt, es pflegt, das Transportgut aufbindet und wie man Erste Hilfe leistet. Letzteres sei wichtig und nützlich, betont Füger, der selber schon erlebt hat, wie ein Pferd in den Bergen abgestürzt ist.

Grösstenteils hat er aber schöne Erinnerungen an seine Dienstzeit. «Die anderen Soldaten hatten immer Freude, wenn wir kamen, weil wir das Essen mitbrachten», sagt Füger. Und in der Bevölkerung seien die Tiere immer Sympathieträger gewesen und hätten Interesse geweckt. Dann erzählt er von seinem letzten WK, als seine Kompanie mit den Pferden den Panixerpass, der das Glarus mit dem Bündnerland verbindet, überquert hat. «Wir mussten mit ihnen durch den Schnee laufen. Da sieht man erst, wie viel Ausdauer und Kraft so ein Tier hat», sagt Füger.

Der Grundsatz der Trainsoldaten

Doch die Tage eines Trainsoldaten seien lang, weil man immer nach den Pferden schauen müsse. «Nach einem Schiesstag warteten im Stall jeweils noch 60 Tiere auf die Kompanie, die gepflegt und verpflegt werden mussten.» Alles ganz getreu dem Grundsatz, den jeder Trainsoldat schon ganz am Anfang lernt: «Zuerst das Pferd, dann der Soldat», sagt Füger.

Sein erstes eigenes Pferd, ein «Eidgenosse» mit dem Namen RS Toulouse, kauft sich Füger vor etwa sechs Jahren, nachdem er Offizier geworden ist. Dieses muss aber nicht mehr schwere Lasten schleppen, sondern wird geritten – so wie es sich für das Tier eines Kommandanten gehört. Heute lebt es in einem Stall im Horchental in Mörschwil, nur wenige Minuten von der Bäckerei entfernt.

Ist der Trainsoldat noch zeitgemäss?

Tiere werden hierzulande schon sehr lange militärisch genutzt – sind mittlerweile aber selten geworden. Mitte der 1920er-Jahre erreichten die Pferdebestände der Armee mit über 60000 Tieren ihren Höhepunkt. Noch zu Beginn des Zweiten Weltkriegs waren sie praktisch überall die meistverwendete Zugkraft, wie es in einer Geschichte der Traintruppen von Hans Neuenschwander, ehemaligem Trainchef des Gebirgsarmeekorps, heisst.

Doch der technische Fortschritt machte auch vor ihnen nicht halt. Heute gibt es noch einige Hundert Trainsoldaten und Armeepferde. Sind sie überhaupt noch zeitgemäss? Das sei die falsche Frage, findet Füger. «Entscheidend ist nicht das Jahr, in dem wir leben, sondern die Topografie der Schweiz mit ihren vielen Bergen.» Für Füger ist klar: Um hierzulande in jeder Situation einsatzbereit zu sein, brauche die Armee weiterhin Trainsoldaten, solange Helikop­ter nicht bei jedem Wetter fliegen könnten. Er und RS Toulouse werden in Zukunft einfach nicht mehr mitmarschieren.